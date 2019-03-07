ВИКТОР ЛОГИНОВ

актер

«Чебоксары — одновременно и своеобразный город, и похожий на все российские города, застроенные в советское время: те же хрущевки, те же многоэтажки… Удивляет не сам город, удивляют люди, их желание сделать его лучше. Чебоксары поражают, прежде всего, чистотой. Люди просто берут и убирают свой город, у вас нет даже идеи, проходя по улице, бросить бумажку, это радует. Рад поздравить жителей великолепной столицы Чувашской Республики с предстоящим 550-летием города, пожелать процветания и всего самого-самого лучшего!»