В одном из торговых центров Чебоксар прошел флешмоб по безопасности дорожного движения

Ярче и заметнее — значит, безопаснее

Зажигательная музыка, яркие цвета, простые движения — все это для того, чтобы привлечь внимание горожан к правилам поведения на дороге.

На сцене одного из чебоксарских торговых центров учащиеся школы № 7 и гимназии № 5 исполнили яркий и энергичный танец в светоотражающих жилетах, которым стремились донести до всех, что соблюдение ПДД — залог безопасной жизни.

Чаще всего аварии с участием пешеходов происходят в темное время суток — водители просто не успевают заметить одетого в темное пешехода на проезжей части. Поэтому, чтобы не попасть в беду, важно иметь на одежде световозвращающие элементы. Ярко светящиеся при свете фар фликеры на одежде, обуви или рюкзаках пешеходов дают автомобилистам возможность вовремя затормозить.

АНАСТАСИЯ НИКИТИНА,

старший инспектор отдела ГИБДД УМВД РФ в г. Чебоксары: «Только в феврале на дорогах Чебоксар было зарегистрировано 8 ДТП, в которых погиб один ребенок и получили травмы десять детей. Это первый наш опыт проведения подобных мероприятий в торговых центрах. Цель акции — привлечь внимание жителей города к проблеме детского дорожного транспортного травматизма».

Кроме танцев, ребята провели мастер-класс по изготовлению этих светящихся атрибутов своими руками. Вооружившись специальной бумагой, ножницами и карандашами все принялись за дело.

Впрочем, мастерить самим сегодня совсем не обязательно. Приобрести светоотражающие браслеты, брелки и даже наклейки можно в любой крупной торговой сети, в спортивных магазинах и на рынках.

Сотрудники ГИБДД обратились к присутствующим в зале покупателям и напомнили, что детская безопасность в первую очередь в их руках. Когда рядом нет родителей, дети часто берут пример с других взрослых. Обезопасить жизнь и здоровье ребенка, научив его самого предпринимать правильные решения на дороге — это и есть настоящая родительская забота.

Школьники и учителя с удовольствием приняли участие в необычной акции. Флешмоб получился ярким и зрелищным. А юные чебоксарцы еще раз вместе с сотрудниками Госавтоинспекции повторили правила дорожного движения. Ведь скоро весенние каникулы.

Фото Рифата Фаткуллина: Школьники синхронно изобразили спешащих пешеходов, которые не придают значения дорожной безопасности.