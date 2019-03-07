Труженицам республики дарили цветы и вручали награды

Счастливы в семье, успешны в работе

Роскошные букеты цветов из желтых хризантем и темно-красных роз, символизирующих цвета чувашского флага, и более трех десятков республиканских наград дожидались вчера под куполом Дома правительства Чувашии своих очаровательных обладательниц. Впервые на такой церемонии среди множества бархатных коробочек расположились и яркие восьмиконечные звезды — знаки материнской славы Чувашской Республики «Анне».

Название награды, учрежденной, напомним, по инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева в декабре прошлого года, на чувашском языке означает «мама». Ее основа — косой крест с восемью лучами — древний, так называемый солярный знак, что является символом солнечного света, дарящего жизнь и оберегающего благополучие. Колодка изображена в виде сурпана — головного убора чувашской замужней женщины.

Именно такую награду самой первой из рук Главы республики получила мама девятерых детей Ирина Моисеева из Новочебоксарска. Старшей ее дочери сейчас 19 лет, а младшему сыночку — 3 годика. «Слава богу, наша семья дружная, мы любим все вместе собираться за большим столом. Иногда я гляжу на детей и думаю, какое у меня богатство!» — призналась многодетная мама корреспонденту «СЧ» еще до начала церемонии.

Все дети Моисеевых любят рисовать, и на праздники часто дарят родителям рисунки. «А если собрать подарки за все годы — получится картинная галерея», — пошутила Ирина Михайловна.

Знака материнской славы удостоились также мамы Ирина Кузьмина, Любовь Павлова и Людмила Беляева из Цивильского, Аликовского и Козловского районов. У каждой — не менее пяти детей, причем все активно участвуют в творческих конкурсах, хорошо учатся и ходят в кружки.

СПРАВКА «СЧ» Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждаются матери, родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании.

У козловчанки Людмилы Валериевны, например, шестеро сыновей и дочек. «Самый старший, Сергей, работает. Евгений служит по контракту на Балтийском флоте, на боевом корабле. Двойняшки Антон и Кирилл увлекаются легкой атлетикой и занимают призовые места на соревнованиях. Дочь Анастасия обожает петь, а глядя на сестру музицирует и младшенькая Катя», — поделилась успехами своих чад мама. А то, что в большой семье трудностей много, она не скрывает. «С супругом мы 21 год вместе, проверку на прочность, можно сказать, уже прошли, но бывали и непростые моменты, когда, например, было тяжко с жильем, — рассказала Людмила. — В 2014 году нам как многодетной семье благодаря республиканской программе построили дом. Это весомая поддержка! А как приятно в числе самых первых мам республики получить почетный знак «Анне», дети мной гордятся».

Наши женщины — не только заботливые мамы, но и настоящие труженицы — подчеркнул на церемонии награждения Михаил Игнатьев. «Во многом благодаря вашему трудолюбию и целеустремленности республика уверенно и динамично развивается, повышается качество жизни и социальное самочувствие ее жителей и каждой семьи в отдельности, — сказал он. — Всех вас объединяют общие качества — высокий профессионализм, ответственность, умение создавать доброжелательную обстановку и творчески подходить к своему делу».

Почетного звания «Заслуженный…» удостоили женщин — работников здравоохранения, образования, деятелей искусств и промышленности. Чествовали тружениц села: телятниц, доярок, техников-осеменаторов. Знаками отличия за безупречную службу наградили специалистов органов местного самоуправления. 10 прекрасных дам были отмечены Благодарностью Главы Чувашии и получили в подарок часы.

— Как озеленитель считаю, что лучший подарок для женщины — цветы. Но сегодня, пожалуй, скажу, что признание заслуг на государственном уровне — самый дорогой подарок к 8 Марта, — заметила обладательница почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашии», цветовод акционерного общества «Зеленстрой» Елена Федорова, чей стаж работы насчитывает около 40 лет. Бригада Елены Ивановны ежегодно выращивает на городских клумбах более 760 тысяч однолетних цветов. «А вы приезжайте ко мне летом в Кугеси! — пригласила она в гости обступивших ее корреспондентов. — Палисадник возле дома, где я живу, утопает в моих цветах. Я сажаю бархатцы, петунию, лобелию, агератум, алиссум… Но любимые цветы — розы и хризантемы, недавно у меня был день рождения, но я лежала в больнице, так мои дети принесли мне огромный букет и кучу воздушных шаров прямо в палату. И сегодня домой я вновь возвращаюсь с любимыми цветами. Так что цветы — это мое все».

Фото Олега Мальцева: Маму пятерых детей и воспитательницу детского сада Ирину Кузьмину, удостоенную знака материнской славы «Анне», и заслуженного работника сельского хозяйства Чувашии Инну Лебедеву объединяет большое трудолюбие и ответственный подход к любимому делу.