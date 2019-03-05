Молочные продукты без пальмового масла выставят на отдельные прилавки

Специалисты Роспотребнадзора по Чувашии напомнили, что правительством страны утвержден документ «О безопасности молока и молочной продукции», где речь идет о маркировке, на которую покупателям нужно обращать внимание. Он начнет действовать с 1 июля этого года.

Если вы захотите купить натуральную простоквашу или кефир, то на упаковке не должно быть надписи: «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Кроме того, если продукт не из чистого молока, на упаковке будет значиться: «Содержит растительные масла». Это же касается творога, сыра и сливочного масла. Как уже сообщала «СЧ», покупатели смогут ориентироваться в выборе товара и по надписям на полках. Молоко и молокосодержащие продукты должны выкладываться на разные полки, чтобы их нельзя было перепутать. Там, где находятся «настоящие» молоко, кефир, йогурты, должна быть надпись: «Продукты без заменителя молочного жира».

И еще раз хочется напомнить, что, покупая товары местных производителей, вы поддерживаете не только их, но и собственное здоровье. Сотрудники Роспотребнадзора по Чувашии проверили 337 проб молочной продукции, из которых 18 оказались фальсификатом: «отличились» производители Московской, Пензенской, Брянской, Ульяновской областей, которые в сыр, сливочное масло, творог добавляли растительные жиры, о чем не сообщали покупателю. Фальсифицированных продуктов наших производителей выявлено не было.