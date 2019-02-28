В Чувашии насчитывается более 18 тысяч вакансий

Рабочих мест хватает дома

Количество многодетных семей с 2012 года в Чувашии увеличилось более чем в полтора раза — этот отрадный факт министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев озвучил вчера на заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

В отчете о деятельности министерства за минувший год он также сообщил, что система мер социальной поддержки семьи и детей включает 38 видов различных пособий и компенсаций, поддержкой охвачена каждая третья семья республики.

В прошлом году трудоустроено 42,2 тыс. человек, уровень трудоустройства составил 86,2% от количества граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. По этому показателю Чувашия среди регионов РФ по итогам первого полугодия 2018 года заняла 1 место. Сегодня в республике доступно порядка 18 тысяч вакансий от 1482 работодателей.

«В республике достаточно рабочих мест, где молодые люди могли бы реализовать себя. Мы должны переломить ситуацию, чтобы молодежь не уезжала из республики», — сказал Михаил Игнатьев.