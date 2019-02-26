Чувашские триатлонисты вернулись из Румынии с медалями

В минувшие выходные в Румынии прошли чемпионат и первенство Европы по зимнему триатлону. Спортсмены Чувашии в составе сборной команды России завоевали четыре медали разного достоинства.

Соревнования проходили на базе биатлонного центра Кейле-Градистей в 180 км от Бухареста на высоте 1300 м над уровнем моря. Честь России защищали воспитанница спортивной школы имени А.И. Тихонова Светлана Соколова и представитель спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды Евгений Евграфов.

В субботу прошли личные гонки на дистанции «бег 4,5 км, велогонка 7,9 км и лыжи 6 км». Среди юношей наш Евгений вторым пересек финишную черту, опередив товарища по команде Ивана Залавцева, но не догнав лидера — итальянца Алессандро Саравалле. В этой же возрастной группе среди девушек также «серебро» записала на свой счет и Светлана Соколова. А в гонке среди женщин она стала третьей. Удача улыбнулась нашей землячке и на следующий день. В воскресной эстафете «микст» 2×2 чемпионами Европы стали россияне Павел Андреев и Светлана Соколова, добавившая в свою копилку наград еще и «золото».