Задержан 35-летний мужчина, укравший из детсада детский рюкзак

В полицию поступило сообщение о пропаже детского рюкзака в детском саду по бульвару Миттова в Чебоксарах. В нем находился кошелек с деньгами.

По подозрению в краже задержан 35-летний житель Чебоксар, в его квартире обнаружили пропавший рюкзак, а деньги уже были потрачены. Выяснилось, что в тот день он приходил в детсад со своей знакомой, ребенок которой посещает это учреждение. Злоумышленник увидел, как одна из родительниц положила свой кошелек в детский рюкзак, и, улучив момент, совершил кражу. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.