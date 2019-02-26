Привокзальная автостанция закрывается, автобусы переезжают на Пригородный автовокзал

Привокзальную автостанцию закрывают, и уже с 1 марта 36 межмуниципальных автобусных маршрутов получат новую прописку — на Пригородном автовокзале Чебоксар.
Это будет удобнее для пассажиров, так как автовокзал находится в непосредственной близости от остановок общественного транспорта. Прибытие автобусов и отправка их в рейс будут вестись по действующему расписанию, так что пассажиры быстро привыкнут к нововведению, — уверены в Минтрансе Чувашии.
На вопрос о судьбе Новосельской автостанции, которую также планируется закрыть, редакция получила уклончивый ответ. Точной даты закрытия пока нет, как и решения по месту, куда эта автостанция будет переведена.
Маршруты, которые переводятся на Пригородный АВ с Привокзальной автостанций
|
Номер маршрута
|
Наименование маршрута (наименование начального и конечного пунктов)
|
Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута
|
101
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») — Новочебоксарск («Сокол»)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — ул. Космонавта Николаева — Русский драмтеатр — гостиница «Россия» — Мега Молл — АО «Чебоксарский трикотаж» — Завод «Энергозапчасть» — ТЭЦ-2 — АО «Текстильмаш» — Аникеево — Восточный поселок — МАДИ — проспект Тракторостроителей — Пихтулино — Типсирмы — ул. Воинов-интернационалистов — Турист — Городская больница — Ельниково — ул. Восточная — ул. Советская — магазин «Каблучок» — ул. Комсомольская — площадь Победы — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск)
|
102-т
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Кугеси (ул. Советская)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Питомник — ул. Ашмарина — ул. Никитина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — пгт Кугеси (ул. Советская) (Чебоксарский район
|
105
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Ишаки – Туруново
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — к/с «Искорка» — к/с «Медик» — с. Туруново (Чебоксарский район)
|
116
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Эльбарусово -Покровское (Мариинско-Посадский район)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Ельниковская роща — ул. Советская — ТЭЦ-3 — Ураево-Магазь — Нижний Магазь — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Шоршелский поворот — Большое Камаево — Ирх-Сирмы — Первое Чурашево — Караньялы — к/с «Эльба» — Первые Синьялы — Ускасы — д. Эльбарусово (Мариинско-Посадский район) — Ильменькасы-Вурманкасы-Тогаево-поворот на Эльбарусово-Вурман-Пилемчи- Карабаши-Дивлетгильдиино- поворот на Покровское- Покровское (Мариинско-Посадский район)
|
128
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Русская Сорма
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — к/с «Искорка» — к/с «Медик» — Туруново — Ямайкасы — Пикшики — Юпрямы — Сормовское лесничество — Анаткасы — с. Русская Сорма (Аликовский район)
|
136
|
Кшауши – Чебоксары (АС «Привокзальная»)
|
д. Кшауши (учхоз «Приволжское») (Чебоксарский район) — Малые Котяки — Курмыши — Хачики — Ишлеи — Пархикасы — Селиванкино — Заводская — Большие Карачуры — Лапсары — АС «Привокзальная» г. Чебоксары
|
137
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск – Конары
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Опытный — Синьял-Котяки — Марпосадский поворот — Таушкасы — поворот на Конар — Тиньговатово — Имбюрти — пос. Конар (Цивильский район)
|
139
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – к/с «Союз»
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — к/с «Союз» (Цивильский район)
|
145-к
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Мамги
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Чебоксарский электромеханический завод — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — д. Мамги (Чебоксарский район)
|
146
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яуши (Городское кладбище) — Хыркасы – т/к «Волжанка» – Салабайкасы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Черемушки — Яуши (Городское кладбище) — Крикакасы — Хыркасы — Вурманкасы — санаторий «Волжские зори» — т/к «Волжанка» — Питикасы — д. Салабайкасы (Чебоксарский район)
|
148
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малое Янгорчино
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Табанары — Сюлескеры — к/с «Урожай» — Байдуши — д. Малое Янгорчино (Цивильский район)
|
154
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Караево – Красноармейское (ДКП с. Красноармейское)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — к/с «Медик» — Туруново — поворот на Красноармейское — Юпрямы — Сормовское лесничество — Караево — Сирмапоси — Васнары — ДКП с. Красноармейское
|
158
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малые Карачуры
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Большие Катраси — Митрофанкасы — Малое Янгильдино — д. Малые Карачуры (Чебоксарский район)
|
161
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Сятракасы – Сарабакасы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Газопровод — Автобусный парк — к/с «Мебельщик» — к/с «Заря» — Чебоксарский ССК — Лапсары — поворот на Сятракасы — Молодежный — Птицефабрика — Хурынлых — Пикшик — Шоркино — Сарабакасы — д. Мокшино (Чебоксарский район)
|
174
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Бичурино
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Ельниковская роща — ул. Советская — ТЭЦ-3 — Ураево-Магазь — Нижний Магазь — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Ирх-Сирмы — поворот на Октябрьское — Мижули — к/с «Вишенка» — Сюндюково — Итяково — Октябрьское — Итяково — Сюндюково — с. Бичурино (Мариинско-Посадский район)
|
176
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск – Первое Степаново
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Телевышка — Первое Чемерчеево — Харитоновка — к/с «Здоровье» — Новое Сюрбеево — Степное Тугаево — с. Первое Степаново (Цивильский район)
|
181
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Большое Карачкино
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Роща — Завод «Контур» — Заовражное — к/с «Березка» — Чандрово — о/л «Салют» — Сюктерка — о/л «Чайка» — Дом дорожника — Хыркасы — Вурманкасы — Питикасы — Шобашкаркасы — Малый Сундырь — Кадикасы — Калайкасы — Рыкакасы — Калмыково — Тереси — к/с «Пищевик» — Сидуккасы — Москакасы — Малые Татаркасы — Большие Татаркасы — Большой Сундырь — Вомбакасы — Ойкасы — с. Большое Карачкино (Моргаушский район)
|
204
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Сосновка
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Русский драмтеатр — гостиница «Россия» — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Пихтулино — Типсирмы — Конноспортивная школа — к/с «Энергия» — Заволжье — Астраханка — Санаторий «Чувашия» — Октябрьский — ул. Озерная — Сосновка (Чебоксарский городской округ)
|
206
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Богатырево – Унгасемы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Завод мясокостной муки — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Рындино — Молодежный — Нижние Кибекси — Верхние Анатриялы — Тиуши — Богатырево — д. Унгасемы (Цивильский район)
|
210
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») — Цивильск — Чурачики
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Абашево — Ситчараки — Табанары — Цивильск — Первое Чемерчеево — Харитоновка — к/с «Здоровье» — к/с «Союз» — Новое Сюрбеево — с. Чурачики (Цивильский район)
|
213
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Синьялы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Питомник — ул. Ашмарина — ул. Никитина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Сюлескеры — Янорсово — Байдуши — Вурманкасы — Елаши — Мамликасы — Хорнвары — д. Синьялы (Цивильский район)
|
217
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Вурумсют
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Опытный — Синьял-Котяки — Марпосадский поворот — Таушкасы — Булдеево — Тожможары — д. Вурумсют (Цивильский район)
|
230
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Аксарино – Сятракасы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Ельниковская роща — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Ирх-Сирмы — поворот на Октябрьское — Мижули — к/с «Вишенка» — Сюндюково — Итяково — Октябрьское — Акшики — поворот на Кугеево — Аксарино — д. Сятракасы (Мариинско-Посадский район)
|
245
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») — Юськасы (через Ишаки)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — поворот на Яныши — Авданкасы — Шатьмапоси — Нижние Панклеи — с. Юськасы (Моргаушский район)
|
249
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яуши (Городское кладбище)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Черемушки — Яуши (Городское кладбище) (Чебоксарский район)
|
252
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малдыкасы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — Анаткас-Марги — д. Малдыкасы (Чебоксарский район)
|
269
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Ускасы — Покровское (Мариинско-Посадский район)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — ДКП г. Новочебоксарск — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Ирх-Сирмы — Эльбарусово — поворот на Ускасы — д. Ускасы — Эльбарусово — Ильменькасы-Вурманкасы-Тогаево-поворот на Эльбарусово-Вурман-Пилемчи- Карабаши-Дивлетгильдиино- поворот на Покровское- Покровское (Мариинско-Посадский район)
|
321
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яныши
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары – Газопровод – Чебоксарский ССК – Лапсары – 8 км – Большие Карачуры – Чебоксарское ТПУ – Заводская – Горьковский поворот – Селиванкино – Ишлейский разъезд – Пучах – Пархикасы – Ишлеи – Хачики – Учхоз – Большие Котяки – Чиганары – Ишаки – Чиршкасы – д. Яныши (Чебоксарский район)
|
323
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Нискасы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Роща — Завод «Контур» — Заовражное — к/с «Березка» — Чандрово — о/л «Салют» — Сюктерка — о/л «Чайка» — Дом дорожника — Хыркасы — Вурманкасы — Питикасы — Шобашкаркасы — Малый Сундырь — Кадикасы — Калайкасы — Рыкакасы — Калмыково — Тереси — Сидуккасы — Москакасы — Ивановка — Юнгапоси — Юнга — д. Нискасы (Моргаушский район)
|
329
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Чадукасы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Ишаки — к/с «Медик» — Туруново — Арзюнакасы — Типвары — Полайкасы — Сявал-Сирма — д. Чадукасы (Красноармейский район)
|
330
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Синьял-Покровское
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Чебоксарский электро-механический завод — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — п. Синьял-Покровское (Чебоксарский район)
|
422
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») — Цивильск — Досаево
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Шорчекасы — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Рындино — Молодежный — Михайловка — Нижние Кунаши — Именево — Крендейкасы — Красноармейское — Убеево — д. Досаево (Красноармейский район)
|
517
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Сятракасы – Моргауши (ДКП с.Моргауши)
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Лапсары — Ишлеи — Ишаки — поворот на Яныши — Авданкасы — Шатьмапоси — Шупоси — Оточево — Ятманкино — Сятракасы — ДКП с. Моргауши
|
518
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Вотланы
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Лапсары — Ишлеи — Ишаки — Туруново — поворот на Красноармейское — Юпрямы — Сормовское лесничество — Анаткасы — Яндоба — Кивкасы — д. Вотланы (Аликовский район)
|
609
|
Чебоксары- Анаткасы Привокзальная и
Новосельская
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Роща — Хыркасы — поворот на Шомиково — Кадикасы — Калайкасы — Рыкакасы — Калмыково — Москакасы — Ландыши — Оринино — Басурманы — Семенькасы — ДКП с. Моргауши — Шербаши — Токшики — Тораево — д. Анаткасы (Моргаушский район)
|
636
|
Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малое Карачкино
|
АС «Привокзальная» г. Чебоксары – Новые Лапсары – Хыркасы – Вурманкасы – Питикасы – Шобашкаркасы – Малый Сундырь – Кадикасы – Калайкасы – Калмыково – Москакасы – Юваново – Верхние Ирзеи – д. Малое Карачкино (Ядринский район)