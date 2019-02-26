Привокзальная автостанция закрывается, автобусы переезжают на Пригородный автовокзал

Привокзальную автостанцию закрывают, и уже с 1 марта 36 межмуниципальных автобусных маршрутов получат новую прописку — на Пригородном автовокзале Чебоксар.

Это будет удобнее для пассажиров, так как автовокзал находится в непосредственной близости от остановок общественного транспорта. Прибытие автобусов и отправка их в рейс будут вестись по действующему расписанию, так что пассажиры быстро привыкнут к нововведению, — уверены в Минтрансе Чувашии.

На вопрос о судьбе Новосельской автостанции, которую также планируется закрыть, редакция получила уклончивый ответ. Точной даты закрытия пока нет, как и решения по месту, куда эта автостанция будет переведена.

Маршруты, которые переводятся на Пригородный АВ с Привокзальной автостанций