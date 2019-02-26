Привокзальная автостанция закрывается, автобусы переезжают на Пригородный автовокзал

Автор: Леонид НикитинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Привокзальную автостанцию закрывают, и уже с 1 марта 36 межмуниципальных автобусных маршрутов получат новую прописку — на Пригородном автовокзале Чебоксар.

Это будет удобнее для пассажиров, так как автовокзал находится в непосредственной близости от остановок общественного транспорта. Прибытие автобусов и отправка их в рейс будут вестись по действующему расписанию, так что пассажиры быстро привыкнут к нововведению, — уверены в Минтрансе Чувашии.

На вопрос о судьбе Новосельской автостанции, которую также планируется закрыть, редакция получила уклончивый ответ. Точной даты закрытия пока нет, как и решения по месту, куда эта автостанция будет переведена.

Маршруты, которые переводятся на Пригородный АВ с Привокзальной автостанций

Номер маршрута

Наименование маршрута (наименование начального и конечного пунктов)

Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута

101

Чебоксары (АС «Привокзальная»)  —  Новочебоксарск («Сокол»)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — ул. Космонавта Николаева — Русский драмтеатр — гостиница «Россия» — Мега Молл — АО «Чебоксарский трикотаж» — Завод «Энергозапчасть» — ТЭЦ-2 — АО «Текстильмаш» — Аникеево — Восточный поселок — МАДИ — проспект Тракторостроителей — Пихтулино — Типсирмы — ул. Воинов-интернационалистов — Турист — Городская больница — Ельниково — ул. Восточная — ул. Советская — магазин «Каблучок» — ул. Комсомольская — площадь Победы — Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск)

102-т

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Кугеси (ул. Советская)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Питомник — ул. Ашмарина — ул. Никитина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — пгт Кугеси (ул. Советская) (Чебоксарский район

105

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Ишаки – Туруново

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — к/с «Искорка» — к/с «Медик» — с. Туруново (Чебоксарский район)

116

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Эльбарусово -Покровское (Мариинско-Посадский район)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Ельниковская роща — ул. Советская — ТЭЦ-3 — Ураево-Магазь — Нижний Магазь — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Шоршелский поворот — Большое Камаево — Ирх-Сирмы — Первое Чурашево — Караньялы — к/с «Эльба» — Первые Синьялы — Ускасы — д. Эльбарусово (Мариинско-Посадский район) — Ильменькасы-Вурманкасы-Тогаево-поворот на Эльбарусово-Вурман-Пилемчи- Карабаши-Дивлетгильдиино- поворот на Покровское- Покровское (Мариинско-Посадский район)

128

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Русская Сорма

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — к/с «Искорка» — к/с «Медик» — Туруново — Ямайкасы — Пикшики — Юпрямы — Сормовское лесничество — Анаткасы — с. Русская Сорма (Аликовский район)

136

Кшауши – Чебоксары (АС «Привокзальная»)

д. Кшауши (учхоз «Приволжское») (Чебоксарский район) — Малые Котяки — Курмыши — Хачики — Ишлеи — Пархикасы — Селиванкино — Заводская — Большие Карачуры — Лапсары — АС «Привокзальная» г. Чебоксары

137

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск – Конары

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Опытный — Синьял-Котяки — Марпосадский поворот — Таушкасы — поворот на Конар — Тиньговатово — Имбюрти — пос. Конар (Цивильский район)

139

Чебоксары (АС «Привокзальная») – к/с «Союз»

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — к/с «Союз» (Цивильский район)

145-к

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Мамги

 

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Чебоксарский электромеханический завод — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — д. Мамги (Чебоксарский район)

146

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яуши (Городское кладбище) —  Хыркасы – т/к «Волжанка» – Салабайкасы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Черемушки — Яуши (Городское кладбище) — Крикакасы — Хыркасы — Вурманкасы — санаторий «Волжские зори» — т/к «Волжанка» — Питикасы — д. Салабайкасы (Чебоксарский район)

148

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малое Янгорчино

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Табанары — Сюлескеры — к/с «Урожай» — Байдуши — д. Малое Янгорчино (Цивильский район)

154

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Караево – Красноармейское (ДКП с. Красноармейское)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — к/с «Медик» — Туруново — поворот на Красноармейское — Юпрямы — Сормовское лесничество — Караево — Сирмапоси — Васнары — ДКП с. Красноармейское

158

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малые Карачуры

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Большие Катраси — Митрофанкасы — Малое Янгильдино — д. Малые Карачуры (Чебоксарский район)

161

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Сятракасы – Сарабакасы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Газопровод — Автобусный парк — к/с «Мебельщик» — к/с «Заря» — Чебоксарский ССК — Лапсары — поворот на Сятракасы — Молодежный — Птицефабрика — Хурынлых — Пикшик — Шоркино — Сарабакасы — д. Мокшино (Чебоксарский район)

174

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Бичурино

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Ельниковская роща — ул. Советская — ТЭЦ-3 — Ураево-Магазь — Нижний Магазь — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Ирх-Сирмы — поворот на Октябрьское — Мижули — к/с «Вишенка» — Сюндюково — Итяково — Октябрьское — Итяково — Сюндюково — с. Бичурино (Мариинско-Посадский район)

176

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск – Первое Степаново

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Телевышка — Первое Чемерчеево — Харитоновка — к/с «Здоровье» — Новое Сюрбеево — Степное Тугаево — с. Первое Степаново (Цивильский район)

181

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Большое Карачкино

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Роща — Завод «Контур» — Заовражное — к/с «Березка» — Чандрово — о/л «Салют» — Сюктерка — о/л «Чайка» — Дом дорожника — Хыркасы — Вурманкасы — Питикасы — Шобашкаркасы — Малый Сундырь — Кадикасы — Калайкасы — Рыкакасы — Калмыково — Тереси — к/с «Пищевик» — Сидуккасы — Москакасы — Малые Татаркасы — Большие Татаркасы — Большой Сундырь — Вомбакасы — Ойкасы — с. Большое Карачкино (Моргаушский район)

204

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Сосновка

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Русский драмтеатр — гостиница «Россия» — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Пихтулино — Типсирмы — Конноспортивная школа — к/с «Энергия» — Заволжье — Астраханка — Санаторий «Чувашия» — Октябрьский — ул. Озерная — Сосновка (Чебоксарский городской округ)

206

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Богатырево – Унгасемы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Завод мясокостной муки — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Рындино — Молодежный — Нижние Кибекси — Верхние Анатриялы — Тиуши — Богатырево — д. Унгасемы (Цивильский район)

210

Чебоксары (АС «Привокзальная») — Цивильск — Чурачики

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Абашево — Ситчараки — Табанары — Цивильск — Первое Чемерчеево — Харитоновка — к/с «Здоровье» — к/с «Союз» — Новое Сюрбеево — с. Чурачики (Цивильский район)

213

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Синьялы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — МТВ — Питомник — ул. Ашмарина — ул. Никитина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Сюлескеры — Янорсово — Байдуши — Вурманкасы — Елаши — Мамликасы — Хорнвары — д. Синьялы (Цивильский район)

217

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Вурумсют

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Опытный — Синьял-Котяки — Марпосадский поворот — Таушкасы — Булдеево — Тожможары — д. Вурумсют (Цивильский район)

230

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Аксарино – Сятракасы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Завод «Энергозапчасть» — проспект Тракторостроителей — Ельниковская роща — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Ирх-Сирмы — поворот на Октябрьское — Мижули — к/с «Вишенка» — Сюндюково — Итяково — Октябрьское — Акшики — поворот на Кугеево — Аксарино — д. Сятракасы (Мариинско-Посадский район)

245

Чебоксары (АС «Привокзальная») — Юськасы (через Ишаки)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — поворот на Яныши — Авданкасы — Шатьмапоси — Нижние Панклеи — с. Юськасы (Моргаушский район)

249

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яуши (Городское кладбище)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Черемушки — Яуши (Городское кладбище) (Чебоксарский район)

252

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малдыкасы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — Ишлеи — Хачики — Учхоз — Большие Котяки — Чиганары — Ишаки — Анаткас-Марги — д. Малдыкасы (Чебоксарский район)

269

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Ускасы — Покровское (Мариинско-Посадский район)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — ДКП г. Новочебоксарск — Атлашево — Шоршелы — Малое Камаево — Ирх-Сирмы  — Эльбарусово —  поворот на Ускасы — д. Ускасы  — Эльбарусово — Ильменькасы-Вурманкасы-Тогаево-поворот на Эльбарусово-Вурман-Пилемчи- Карабаши-Дивлетгильдиино- поворот на Покровское- Покровское (Мариинско-Посадский район)

321

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яныши

АС «Привокзальная» г. Чебоксары – Газопровод – Чебоксарский ССК – Лапсары – 8 км – Большие Карачуры – Чебоксарское ТПУ –  Заводская – Горьковский поворот – Селиванкино – Ишлейский разъезд – Пучах – Пархикасы – Ишлеи – Хачики – Учхоз – Большие Котяки – Чиганары – Ишаки – Чиршкасы – д. Яныши (Чебоксарский район)

323

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Нискасы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Роща — Завод «Контур» — Заовражное — к/с «Березка» — Чандрово — о/л «Салют» — Сюктерка — о/л «Чайка» — Дом дорожника — Хыркасы — Вурманкасы — Питикасы — Шобашкаркасы — Малый Сундырь — Кадикасы — Калайкасы — Рыкакасы — Калмыково — Тереси — Сидуккасы — Москакасы — Ивановка — Юнгапоси — Юнга — д. Нискасы (Моргаушский район)

329

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Чадукасы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Ишаки — к/с «Медик» — Туруново — Арзюнакасы — Типвары — Полайкасы — Сявал-Сирма — д. Чадукасы (Красноармейский район)

330

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Синьял-Покровское

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Газопровод — Чебоксарский ССК — Лапсары — 8 км — Большие Карачуры — Чебоксарское ТПУ — Заводская — Горьковский поворот — Селиванкино — Чебоксарский электро-механический завод — Ишлейский разъезд — Пучах — Пархикасы — п. Синьял-Покровское (Чебоксарский район)

422

Чебоксары (АС «Привокзальная») — Цивильск — Досаево

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Питомник — ул. Ашмарина — Альгешево — Мясокомбинат — Сельхозтехника — Кугеси (а/д М-7 «Волга») — Сирмапоси — Чиршкасы — Абашево — Клычево — Байсубаково — Шорчекасы — Янзакасы — Ситчараки — Красная Горка — Табанары — Кирпичный завод — Цивильск — Рындино — Молодежный — Михайловка — Нижние Кунаши — Именево — Крендейкасы — Красноармейское — Убеево — д. Досаево (Красноармейский район)

517

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Сятракасы – Моргауши (ДКП с.Моргауши)

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Лапсары — Ишлеи — Ишаки — поворот на Яныши — Авданкасы — Шатьмапоси — Шупоси — Оточево — Ятманкино — Сятракасы — ДКП с. Моргауши

518

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Вотланы

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Лапсары — Ишлеи — Ишаки — Туруново — поворот на Красноармейское — Юпрямы — Сормовское лесничество — Анаткасы — Яндоба — Кивкасы — д. Вотланы (Аликовский район)

609

Чебоксары- Анаткасы Привокзальная и

Новосельская

АС «Привокзальная» г. Чебоксары — Роща — Хыркасы — поворот на Шомиково — Кадикасы — Калайкасы — Рыкакасы — Калмыково — Москакасы — Ландыши — Оринино — Басурманы — Семенькасы — ДКП с. Моргауши — Шербаши — Токшики — Тораево — д. Анаткасы (Моргаушский район)

636

Чебоксары (АС «Привокзальная») – Малое Карачкино

АС «Привокзальная» г. Чебоксары – Новые Лапсары – Хыркасы – Вурманкасы – Питикасы – Шобашкаркасы – Малый Сундырь – Кадикасы – Калайкасы – Калмыково – Москакасы – Юваново – Верхние Ирзеи – д. Малое Карачкино (Ядринский район)
Опубликовано: 25 февраля 2019 г.

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