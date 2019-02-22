В Чебоксары прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис

Умный город должен быть уютным

Потому что главное в нем — люди

Диспетчеризация транспорта, безналичная оплата проезда, управление светофорами в зависимости от загруженности перекрестков и развитие городских территорий в соответствии с пожеланиями жителей (высказанными посредством цифровых технологий) — все это составляющие большого проекта Минстроя России. Разработка называется «Умный город», ее цель — эффективное управление городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений.

Помимо названных элементов к ней относятся перевод в электронный вид информации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры, диспетчеризация УК и ресурсоснабжающих предприятий, увеличение числа домов с автоматизированными системами учета коммунальных ресурсов.

Активно реализуют проект «Умный город» и в Чувашии. Крупные транспортные потоки объединены «зеленой волной», «лежачие светофоры» на пешеходных переходах подсказывают, когда можно перейти улицу. Для чебоксарцев давно стали привычными электронные «табло ожидания» на остановках, а самые продвинутые горожане давно отслеживают движение общественного транспорта в Интернете (что стало возможным благодаря оснащению автобусов и троллейбусов системой «Глонасс»). Не только в столице региона, но и в других населенных пунктах многоквартирные дома оснащены приборами учета и автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, системами автоматического включения и отключения осветительных приборов…

Посмотреть, как реализуется программа в республике, и в деталях обсудить реализацию проекта «Умный город» прибыл в Чебоксары заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. Но прежде всего он осмотрел ряд объектов республики.

«А тут всегда так подметено?» — допытывался Андрей Владимирович у журналистов на Московской набережной, выслушав от чиновников «дежурную» информацию о ее реконструкции. Представители СМИ на вопрос замминистра ответили утвердительно, добавив, что набережная стала в последнее время очень популярна у горожан. И словно в подтверждение этих слов делегации, прогуливающейся вдоль Волги, то и дело попадались навстречу группы бегунов, «собачники», лыжники, встретился даже снегоход.

Осмотрев место размещения спасателей и пункт проката (который работает даже зимой и выдает желающим лыжи), гости подошли к Афансьевскому пляжу. По дороге им рассказали, что еще планируется сделать на набережной.

Так, по словам замглавы администрации столицы Чувашии по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова, будет переоборудовано сразу несколько спусков к набережной — от Введенского собора, с улицы Афанасьева, из парка 500-летия Чебоксар. Должна преобразиться и территория пляжа.

Разговор продолжился на Красной площади, начать благоустройство которой планируется в этом году. Важно, чтобы люди не просто гуляли, нужно обеспечить им набор сервисов, например, те же кафе, рестораны, подчеркнул Андрей Чибис.

Слова о необходимости кафе, туалетов, детских площадок, замминистра произнес и на набережной Новочебоксарска. Правда, здесь они прозвучали с некоторым укором — ведь пока кафе и рестораны тут только в планах. «Главное, чтобы на набережной были люди, а чтобы они были, нужны события», — посоветовал Чибис, отметив, что «событийка» и сервис привлекут людей и помогут городу заработать.

Ненадолго заглянув в Кадетский сквер, где, несмотря на зиму, по вычищенным до брусчатки дорожкам гуляли люди, делегация успела побеседовать с горожанами. «Все нравится, вон внука дубиной не прогонишь с детской площадки», — откликнулась бабушка на вопрос о претензиях к новому городскому пространству. Между тем было озвучено, что на благоустройство территории в рамках программы «Комфортная городская среда» из федерального бюджета было выделено 75 миллионов рублей. Кроме того, обновлены близлежащие тротуары.

«Умный город» в действии продемонстрировали гостям в новеньком «безрогом» троллейбусе, который проследовал по специальному экскурсионному маршруту от депо до Русского драмтеатра. Традиционная шутка «передавайте за проезд» перестала быть шуткой в тот момент, когда пассажирам предложили попробовать расплатиться безналично. В ответ один протянул банковскую карту, другой — свой смартфон… Чибису рассказали о возможности регулирования движения городского транспорта через систему «Глонасс», о wi-fi в чебоксарских троллейбусах, онлайн-карте для пассажиров и 94 электронных табло на остановках.

Вчера же замминистра строительства и ЖКХ России ознакомился с реализацией проектов «Открытый город» и «Народный контроль», посетил центр управления дорожным движением в Чебоксарах и управляющую компанию «ООО Мирный 1». В этот же день прошло совещание по вопросам аварийного жилья, формирования комфортной городской среды, управления многоквартирными домами и коммунальной инфраструктурой. А сегодня работа продолжится — в Ледовом дворце состоится стратегическая сессия «Умный город».

Фото Максима Васильева: Андрей Чибис — уроженец Чувашии и не понаслышке знает, как было и как стало.