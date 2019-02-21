Шаги к чувашскому. Шаг двадцатый первый

Перейдем на «ты»

Интересно узнать, как обращаться к людям старшего возраста, да и просто как будет вежливая форма «Вы» в чувашском языке? На самом деле еще относительно недавно в чувашском языке не было явного противопоставления между формой на «эсӗ (ты)» и формой на «Эсир (Вы)». Если речь шла об одном человеке, то говорили очень просто «эсӗ», даже если человек был незнаком или старшим по возрасту, когда людей было два и больше – «Эсир». Теперь же принято обращаться по нормам этикета русского языка.

Стоит сделать небольшой экскурс в историю русского языка, поскольку некогда и в нем не было такого противопоставления. Считается, что в русский язык эта форма вошла в XVI веке под влиянием модного тогда польского этикета. Боярин Андрей Курбский, ставший позже изменником, был одним из первых, кто начал обращаться на «Вы», а в XVIII веке под влиянием современных европейских языков на русское общество эта форма становится нормой.

Поскольку чувашский язык еще относительно недавно «адаптировал» данный этикет, то иногда можно услышать, как незнакомый человек обращается к нам на «ты». Не сочтите это за грубость, поскольку традиции не всегда легко «уходят», а иногда они помогают сохранить оригинальность языка и этноса в целом.

Вместе с тем, сейчас в европейских языках мы наблюдаем обратные процессы, когда разница между «ты» и «Вы» практически стирается: в английском форма thou (эсӗ) практически исчезла из обихода полностью уступив форме you (Эсир), а итальянский язык под влиянием немецкого языка в двадцатом веке (!) начинает использовать третье лицо единственное число женского рода для обращения на «Эсир». То есть, чтобы спросить «Как Вы поживаете?», нужно сказать «Как Она поживает?» Впрочем, современный итальянский куда менее официален, чем русский язык. Так что время покажет, что будет завтра.

Итак, возвращаясь к чувашскому, мы проанализируем цепочку «эсӗ» тех основных морфем, которые могут встретиться с этой формой:

По-чувашски «ты» будет «эсӗ» (есть также краткая форма «эс»).

Возьмем уже знакомый нам глагол ПӖЛ, то есть «знай, знать» и скажем его в настоящем-будущем времени (да-да, именно так это время называется, поскольку используется как для настоящего времени, так и для будущего. Для будущего времени, в котором мы уверены, и оно для нас очевидно, как если бы это происходило сейчас). Для настоящего-будущего времени используется двойной аффикс ЕТӖН или АТӐН. Практически с первым лицом на «эпӗ» изменилась только конечная буква П на Н. Поскольку гласные мягкие – выбираем ЕТӖН, получаем:

Эсӗ пӗлетӗн – ты знаешь. Краткая разговорная форма: эсӗ пӗлен

Возьмем знакомые уже слова:

Эсӗ сӗнетӗн – ты предлагаешь

Эсӗ тӳлетӗн – ты платишь

Эсӗ ӑнланатӑн –ты понимаешь

Эсӗ шутлатӑн – ты думаешь

К сведению, вопросительная форма для общего вопроса (то есть когда нет вопросительных слов) образуется очень просто. Для этого в конце добавляем «-и?»

Эсӗ пӗлетӗн-и? – ты знаешь? и так далее.

Для прошедшего очевидного (то есть, если мы точно знаем, видели, наблюдали и тому подобное), окончание ТӖН (ТӐН) или РӖН (РӐН). В нашем случаем ТӖН, так как мягкая гласная, и основа оканчивается на одну из этих трех букв ЛНР. В остальных случаях было бы РӖН. Например

Эсӗ пӗлтӗн – ты узнал

Эсӗ сӗнтӗн – ты предложил

Эсӗ ӑнлантӑн – ты понял

Эсӗ шутларӑн – ты подумал

Будущее неочевидное время образуется при помощи окончаний ӖН или ӐН:

Эсӗ пӗлӗн – ты (скорее всего, но не точно) узнаешь, еще примеры:

Эсӗ сӗнӗн – ты наверное предложишь

Эсӗ ӑнланӑн – ты скорее всего поймешь

Эсӗ шутлӑн – ты пожалуй подумаешь

Знакомый аффикс –есшӗн (асшӑн), выражающий хотение, не меняется, меняется только местоимение «эсӗ» например:

Эсӗ пӗлесшӗн – ты хочешь знать, ты хотел бы знать

Знакомый аффикс –мелле (малла), который выражает необходимость, тоже не требует изменения, кроме как изменения местоимения, теперь уже вместо «манӑн» — «санӑн» (тебе, твой) например:

Санӑн пӗлмелле – тебе нужно знать

Кстати, обращайте внимание на «крышечки» (тӑррисем):

эсӗ пӗлен (краткая разговорная форма от эсӗ пӗлетӗн) — ты знаешь, ты (точно) узнаешь

эсӗ пӗлӗн – ты (скорее всего, но не точно) узнаешь

Разница есть. Давайте понимать чувашский язык лучше, использовать его чаще и восхищаться его уникальностью.

Ведущий рубрики – Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков