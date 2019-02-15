Для новочебоксарского зубренка выбрали имя

Новая питомица Новочебоксарского зоопарка, европейская зубриха, в сентябре родила малыша. Именно тогда был объявлен конкурс на лучшее имя для зубренка.

В редакцию газеты «Грани» поступило несколько десятков вариантов, но лучшими признали два: Мулат и Юман.

В итоге зубренка назвали Мулатом Юмановичем — кличка Мулат перекликается с именем мамы (Мулана), а вариант Юман понравился сотрудникам зоопарка тем, что олицетворяет мощь и силу. Авторами лучших вариантов стали воспитанница новочебоксарского детского сада № 27 «Рябинка» Ульяна Салмина и ее мама. Директор «Ельниковской рощи» Валерий Андреев лично вручил девочке подарки: календарь на 2019 год с фотографией своей подопечной, вислобрюхой хрюши, и сертификат на бесплатное посещение зоопарка в течение месяца. Приглашение на экскурсию получила и вся группа детского сада, куда ходит Ульяна. А у загона зубренка вскоре появится табличка с его именем.