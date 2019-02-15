Транспорт, мусор и цены не дают покоя антимонопольной службе

Количество обращений в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии из года в год снижается. В 2018-м снижение составило 11% — такие цифры были озвучены на брифинге в УФАС по итогам минувшего года.

Это отчасти связано со введением так называемого четвертого антимонопольного пакета, «передавшего» часть полномочий Роспотребназдору. Но и более уважительное отношение к законам конкуренции не на последнем месте. До трети обращений вызвано нарушениями со стороны монополий, в особенности — на прекращение подачи ресурсов. Как, к примеру, отключение от газа котельных в столице республики, что было признано необоснованным.

Но наиболее часто антимонопольной службе пришлось реагировать в двух проблемных сферах — пассажирских перевозок и утилизации твердых бытовых отходов. В самом начале «мусорной» реформы выявлены нарушения со стороны прежнего оператора — Спецавтохозяйства — по поводу завышения цен, а в конце года пришлось заниматься уже новым оператором ООО «МВК «Экоцентр». Он злоупотребил монопольным положением. Споры вызывают и новые тарифы на вывоз мусора для жителей республики, однако этот вопрос в компетенции центрального аппарата ФАС и региональных тарифных органов, пояснили на брифинге.

Более трети предупреждений выданы в транспортной сфере. После ухода «Чувашавтотранса» с рынка Минтранс республики до сих пор не провел торги по маршрутам государственного перевозчика. В Чебоксарах транспортная реформа проходит не без проблем, но все же продвигается, идет работа по вычищению рынка от недобросовестных перевозчиков. Чего не скажешь о перевозках межмуниципальных, за которые отвечает Минтранс. УФАС было вынуждено выдать целую серию предписаний о недопустимости повторного заключения прямых договоров с временными перевозчиками.

Поднималась также тема обоснованности цен на автозаправочном рынке. Еще не так давно были случаи наложения на ряд операторов серьезных оборотных штрафов за завышение цен, но в последнее время об этом не слышно. Как пояснило руководство УФАС, нарушители стали охотнее соглашаться на фиксированные штрафы. В настоящее время рассматривается дело в отношении ООО «Татнефть — АЗС Центр» по поводу повышения цен.

Другой сильно подорожавший продукт — куриные яйца, на что в январе отреагировало Минэкономразвития Чувашии. Обратились в УФАС и рядовые покупатели. Сейчас проверяются действия производителей яиц. Если выяснится, что рост розничных цен вызван ростом закупочных, подорожанием кормов, то тут нет повода для антимонопольного реагирования. А вот если продавцы взвинтили их перед праздниками, это станет поводом для разбирательства антимонопольщиков.