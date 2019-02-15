Уходит в горы батальон…

В трудные минуты в Афганистане боевой офицер думал о рисунках сына

«Магистраль» — так называют самую крупномасштабную операцию советских войск в Афганистане, проходившую с ноября 1987 года по январь 1988-го. Задача стояла штурмовать перевал Сети-Кандав и с боями прорваться к провинции Хост. В операции участвовали и наши земляки, в их числе — Александр Осипов. В те годы он служил заместителем командира горнострелкового батальона, а нынче возглавляет региональное отделение общественной организации «Боевое братство».

«Во время операции «Магистраль» нашей целью было деблокировать дорогу Гардез — Хост, обеспечить беспрепятственное прохождение автоколонн и не дать бандформированиям занять господствующие высоты. Были задействованы тысячи солдат и офицеров, десятки танков, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, орудия и минометы, самолеты и вертолеты, — вспоминает Александр Павлович. — Наш батальон, несмотря на многочисленные попытки вооруженной оппозиции дестабилизировать ситуацию, со своей задачей справился».

По словам ветерана боевых действий, батальон был дружным, отважным. Немало ребят служили из Чувашии: Миша Кудрявцев, Валера Акулин, Алексей Кузьмин и другие. «На наших бойцов можно было положиться!» — говорит Осипов. Со многими из сослуживцев он поддерживал товарищеские отношения и после Афгана, и когда по окончании Военно-политической академии стал заместителем военкома республики. А с некоторыми дружит и по сей день.

Об условиях, в которых приходилось служить горнострелковому батальону, «афганец» рассказывает с неохотой. «Война не может быть комфортной, ни в батальоне, ни в госпитале, нигде, — рассуждает Александр Павлович. — Иногда нас забрасывали в горы на «вертушках», бывало, взбирались и сами, шли строго след в след, избегая лишнего шума, с рюкзаками за спиной по 50-60 кило. Внизу в ущелье могла стоять 50-градусная жара, а в горах — минусовая температура. На местах дислокации делали укрытия в скалах, накрывали их брезентом, спали в мешках, почти под открытым небом, и в дождь, и в снег».

АЛЕКСАНДР МОКРУШИН, военный комиссар Чувашской Республики: — Сегодня, в день 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, мы поздравляем всех воинов-интернационалистов и отдаем дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто до конца остался верен своей клятве, кто ценой жизни исполнил свой долг перед Отечеством. Вдали от Родины советские воины, в числе которых было немало наших земляков, с честью прошли суровую проверку войной, испытали горечь потерь товарищей по оружию. 15 февраля — это и День памяти всех погибших в локальных конфликтах. И мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких, мужей, детей.

…Практически все время пребывания в Афганистане, с 1986 по 1988 год, Осипов выполнял боевые задачи, участвовал в различных операциях. «Трудно было не столько физически, сколько психологически, — признается он. — К тому времени, как попал в Афганистан, я уже был офицером, служил в разведроте спецназначения в Кировограде, так что морально, казалось, был подготовлен. Но и мне порой было страшно. А каково молодым ребятам? Приходилось их подбадривать, разговаривать по душам. У всех у нас были ранения, травмы, контузии, гибли товарищи»…

«Но ни один из нас не скажет, что мы воевали зря, — убежден Александр Павлович. — Мы с честью выполняли свой воинский долг, сражались ради будущего наших детей». В трудные минуты боевой офицер всегда вспоминал радужные рисунки сына, что присылала ему жена. И думал об отце, ведь он прошел столько фронтовых дорог и вернулся живым, мыслил — негоже сыну военного разведчика давать себе слабинку.

Когда началась Великая Отечественная война, отцу Александра Павлу Ивановичу было 16 лет. Упорный паренек при оформлении документов прибавил себе год и ушел добровольцем на фронт. В январе 1945 года 20-летний Павел Осипов вернулся в родную Чувашию с покалеченными руками и ногами, но с орденом Славы, двумя орденами Красной Звезды и медалями. У него родились три сына. Все росли крепкими и спортивными ребятами и с разницей в три года окончили Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище.

«Отец ушел из жизни рано, в 56 лет, тридцать лет носил в себе осколки, испытывал невероятную боль, но всегда был примером мужества для всех нас, учил быть честными, порядочными, ответственно выполнять свое дело. Думаю, мы не разочаровали его», — уверен бывший заместитель военкома республики, которому, к слову, пришлось понюхать пороху и в Чечне. Так военная династия Осиповых и продолжается. Сын Александра, названный в честь деда Павлом, пошел по стопам отца, окончил Новосибирский военный институт, стал разведчиком и сейчас продолжает служить Родине.

Фото из домашнего архива Александра Осипова: Заместитель командира горнострелкового батальона Александр Осипов (в центре) со своими сослуживцами во время боевой операции в Черных горах.