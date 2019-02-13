От детской академии до Эрмитажа

Владимир Мединский навестил и юных артистов, и опытных творческих работников

Танцовщицы, повторяющие классические «па» под руководством примы Театра оперы и балета Татьяны Альпидовской, поющие о родной академии участницы хора, грянувший громкой музыкой оркестр… Дети Чебоксар и Новочебоксарска буквально обрушили свой талант на министра культуры России Владимира Мединского и Михаила Игнатьева, посетивших в этот день столичную «Академию искусств». «Успехов, творческих и в учебе!» — написал на специальной арт-стене послание ребятам Мединский, а Глава республики оставил там краткое «Молодцы!»

Язык узоров и головных уборов

Прогулявшись по академии, можно было понять, как выглядит сегодня детское допобразование в Чувашии. Одни ребята исполняли спектакль «Аленький цветочек», другие играли на скрипках, третьи рисовали с натуры…

«У песни есть прекрасное свойство, ее можно дарить», — прозвучало в одном из кабинетов, где свое творчество демонстрировали гусляры. Здесь же Владимиру Мединскому вручили еще один подарок — книги о жизни и творчестве композитора Федора Павлова и о чувашской музыке.

Очень заинтересовали гостя девчонки из чебоксарской художественной школы № 4 имени Э. Юрьева, вышивавшие чувашские узоры. «Можно ли вышивкой сказать, к примеру, «я не замужем»? — уточнил Мединский. Руководитель творческого кружка Ольга Федотова сходу ответить на этот вопрос не смогла, но на помощь пришел Михаил Игнатьев. Глава региона объяснил, что головной убор хушпу Федотовой как раз-таки обозначает ее замужнее положение, а вот тухью, что расположилась на ближайшем манекене, обычно надевали девушки. В этом же кабинете министру подарили украшение, причем непростое. «Сила рода. Дух нации», — прокомментировала мастерица значение узора, протягивая кулон.

В классе робототехники шестилетние Илья и Дима продемонстрировали гостям собственноручно собранный из деталей лего кирпичный завод (правда, потом по секрету признались журналистам, что самое интересное — это гонять в лего-машинки). «То есть можно собрать из конструктора элементарного робота?» — уточнил Мединский, наблюдая за непрерывной работой «предприятия». «Почему же? Это достаточно сложный робот, — прозвучало в ответ. — Он может собрать кубик Рубика. А ребята через игру получают понимание, что такое, к примеру, контроллер, сенсоры…» «…То есть базовое понимание электротехники», — завершил гость начатую мысль.

«Как стать министром?»

Воспитанники детского медиацентра «Куча-мала» продемонстрировали знание биографии федерального министра, подарив ему как историку книгу о Второй мировой (ее написал папа одной девочки). «Вы были журналистом и мы — журналисты, какова вероятность нам стать министрами?» — поинтересовались юные корреспонденты. «Если будете хорошо учиться и много работать, и если захотите, станете», — прозвучало в ответ.

«Мы были сегодня в замечательнейшей городской школе искусств, которая называется «Академия». Понятно, что это особое учреждение, — позже поделился эмоциями федеральный министр. — Я считаю, что важнейшим из всех учреждений культуры, поймите меня правильно, являются детские школы искусств. Именно в них воспитываются те, кто потом придут в Большой театр, Мариинский, Эрмитаж в качестве работников и посетителей».

…Пообщавшись с юными творческими дарованиями, гости отправились на встречу с деятелями культуры республики в Чувашский драмтеатр имени К.В. Иванова, где прежде всего побывали на репетиции очередного спектакля «Константин Иванов». В момент прихода высокопоставленных зрителей на сцене как раз играла народная артистка СССР Вера Кузьмина — ей Владимир Мединский преподнес букет цветов.

Встреча продолжилась за круглым столом. Министр отказался от вступительного слова, предоставив право говорить первыми своим собеседникам. «Театр преобразился», — рассказала директор Чувашского государственного театра кукол Елизавета Абрамова и отметила, что в подведомственном ей учреждении обновилось все, вплоть до кресел, а «для творческого человека важно работать в таких условиях».

Главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Морис Яклашкин поделился успехами сводного хора Чувашии, директор Чувашского государственного художественного музея Геннадий Козлов говорил об открытии новых музеев. Разговор зашел также о мобильных библиотеках, о финансировании детских школ искусств, сельских домах культуры…

Когда будет принят федеральный закон о культуре, поинтересовался у гостя народный артист Валерий Яковлев: «Считается, что театр оказывает услуги, с чем мы, творцы, не согласны, — подчеркнул он. — На самом деле, театр оказывает духовное воздействие». «Закон о культуре готовится, в нем планируется указать конкретные механизмы поддержки и развития культуры в стране», — ответил Мединский.

Театр решает сам, на что тратить деньги

«Мне приятно, что я увидел в Чувашии искреннее, неравнодушное отношение к проблемам культуры и стремление максимально поддерживать дома культуры, детские школы искусств, национальные театры, — подвел министр своеобразный итог визита в Чувашию. — Это большая нагрузка на республиканский бюджет. Тем не менее, регион находит средства. Поэтому хочется помогать тем, кто работает с полной самоотдачей».

«Не секрет, что в Год театра особой поддержки ждут региональные театры, будут ли в связи с этим особые гранты?» — прозвучал позже вопрос журналистов. Отвечая на него, Мединский напомнил, что региональные театры не обделены вниманием и сейчас — это программы поддержки муниципальных театров, детских кукольных театров. В Чувашии таким образом поддерживаются несколько учреждений, среди которых Экспериментальный театр, Театр драмы, Театр кукол, ТЮЗ… Причем это системная работа, а не разовые дотации. Ну а на что тратить дотации, продолжил министр, на новые постановки или на техническое оснащение, решать должны сами храмы искусства. Но «любой театр должен быть в первую очередь красивым, ярким, современным, прекрасно оборудованным помещением».

Могут ли быть региональные театры интересны столичному зрителю — своим мнением на этот счет поделился Михаил Игнатьев. «Уже сегодня в республике развиваются образовательный и медицинский туризм, и наша задача — создать благоприятную среду для развития других отраслей. К примеру, реконструкция учреждений культуры — один из шагов, которые должны сделать наши театры привлекательнее для гостей», — отметил руководитель региона.

Фото Максима Васильева: Юных мастериц, воспитанниц чебоксарской художественной школы № 4 имени Э. Юрьева, не только учат вышивать чувашские узоры, но и объясняют девочкам их значение.