Не так страшна «Мордовия», как ее малюют

7 и 8 февраля на льду «Чебоксары Арена» прошли очередные матчи первенства ВХЛ. Хоккейная дружина из столицы Чувашии принимала принципиальных соперников из столицы Мордовии. Напомним, именно эти матчи выделил главный тренер ХК «Чебоксары» Сергей Нуржанов как важные после домашнего тура в январе.

Наша команда серьезно настраивалась на игру. Все же принципиальный соперник на шесть очков опережает наших в турнирной таблице, занимая второе место. Одержав над «Мордовией» победу, ХК «Чебоксары» сможет поменяться с ней местами накануне плей-офф.

Поэтому в первом матче наша команда заявила о себе во всеуслышание: уже к перерыву счет в матче был 4:2, а во втором периоде чебоксарцы забили еще две безответные шайбы. Половина шайб на счету Антона Тихомирова. Скорости были высоки, как и ставки.

В третьем периоде игра немного успокоилась, скорости снизились у обеих команд. И счет 6:2 в пользу ХК «Чебоксары» резко сменился на 6:5. Саранские хоккеисты поймали этот момент и доказали нашим, что успокаиваться нельзя при любом счете. За 50 секунд до конца встречи тренер гостей меняет вратаря на шестого игрока, но чуда не случилось. Зато Антон Тихомиров забил четвертую шайбу и сделал в матче голевой «покер». 7:5 — таким был итог первой встречи, но помня, что в повторных матчах наши могут запросто уступить, возникло очень тревожное чувство.

Это же чувство, видимо, было и у тренера наших. Он настроил хоккеистов на игру так, что уже к середине второго периода счет на табло был 4:0 в пользу ХК «Чебоксары». Одну из шайб забил 17-летний Кирилл Степашин, принятый в команду меньше месяца назад.

А вот на вторую половину матча настроя не хватило. Скорости у наших упали, чем не преминули воспользоваться гости. На второй перерыв команды отправились при счете 4:2, а к концу третьего периода саранцы сравняли счет, переведя матч в овер-тайм.

В дополнительное время свежее выглядели гости, но они прозевали атаку нашей команды. В итоге 5:4 — ХК Чебоксары «на зубах», но вытащил и вторую домашнюю встречу.

На традиционной пресс-конференции стало ясно, почему наша команда начинает сдавать во второй половине встречи. Сергей Зиннулович на эмоциях рассказал, что команда не получает полноценного питания, а голеадор Тихомиров после первого матча, съев шаурму, отравился и не смог сыграть в повторном матче.

«Есть небольшие проблемы в плане состава, в плане организации питания… Приехала «Мордовия» — их накормили, а нас — сухпайком из термоса. А приезжаем мы в Челны — ждем, когда «Челны» покушают. А нас в столовую не пускают, сухпаек приносят. Мне стыдно перед ребятами, перед командой. Ребята в поездках на свои деньги покупают продукты, чтобы наесться. Мне просто стыдно перед ними… Хочу, чтобы ситуация изменилась», — заявил на пресс-конференции тренер команды.

Кирилл Иванов