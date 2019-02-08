Главным судьей на «Лыжне России» назначена Лана Прусакова

Каждый год на «Лыжне России» назначают главного судью соревнований. Нынче эта ответственная миссия доверена победительнице Зимних юношеских Олимпийских игр-2016, призеру этапа Кубка Европы, участнице зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Лане Прусаковой.

Сейчас спортсменка выступает на проходящем в США чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, сообщили в Минспорта Чувашии. Но организаторы соревнований надеются, что к субботе она успеет вернуться домой.

В разные годы главными судьями «Лыжни России» были как лыжники, так и представители смежных видов спорта. Пять лет назад, например, судил соревнования заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион в лыжных гонках Владимир Воронков.

Несколько раз на судейский «пост» заступали биатлонисты Геральд Салдимиров, Евгений Петров и Павел Магазеев. А в прошлом году главным судьей гонок тоже стал представитель горнолыжного направления — заслуженный тренер Чувашии, руководитель региональной федерации горнолыжного спорта и фристайла Валерий Васильев.

Напомним «Лыжня России» стартует 9 февраля ровно в полдень. В Чебоксарах соревнования состоятся в районе аэропорта. Трасса гонки уже полностью готова, сообщают в Минспорта республики. А на финише лыжников будут встречать горячим чаем.

Фото sport.cap.ru: 18-летняя Лана Прусакова станет, пожалуй, самым юным главным судьей соревнований.