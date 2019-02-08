Под «теплым» крылом компании «Т Плюс»

Движение вверх

«Хлеба и зрелищ!» — девиз древних римлян глава Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников вспомнил не случайно. Шутит: «Хлеб у нас есть — в райцентре работает хлебозавод, а вот зрелищ не хватает. Так вот, вы привезли в наш город настоящее зрелище — подарили нам большой спортивный праздник!» Про праздник — совсем не шутка, так он поблагодарил организаторов финальных игр чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Чувашии сезона 2018-2019 гг., которые прошли в минувшие выходные в ФОК «Мариинский».

В лиге только школьники

По словам директора по региональному развитию чемпионата Михаила Пермякова, «КЭС-БАСКЕТ» сегодня является самым масштабным социальным спортивным проектом на территории России. Запущен он был в Перми в 2007 году как краевой, но с каждым годом притягивал в свою орбиту новые регионы и школы. В нынешнем, 12-м, сезоне в проекте принимают участие почти 18 тыс. школьных команд из 69 регионов страны, а также Монголии и Киргизии.

Состязания проходят в несколько этапов. В республиканском приняли участие 377 команд из всех районов и городов Чувашии. Президент Федерации баскетбола ЧР Сергей Худаев особенно рад тому, что даже соревнования муниципального уровня лига обеспечивает необходимыми атрибутами — вплоть до медалей. А победители зональных игр получают баскетбольную форму — одежда красивая и качественная. Каждой школьной команде лига дарит по четыре баскетбольных мяча. И теперь даже заместитель министра спорта Чувашии Игорь Головин признает:

— Эти мячи можно узнать чуть ли не в каждом нашем школьном спортзале. Новенькие, причем не какие-то «лысые» резиновые, а настоящие, полупрофессиональные.

Спасибо компании «Т Плюс», которая выступает генеральным спонсором проекта, — под ее крылом школьный баскетбол получил настоящее развитие. Безусловно, штурмовать олимпийские высоты никто не требует, тем не менее Сергей Худаев с гордостью отметил, что отдельные наши воспитанники ШБЛ сегодня успешно играют на высоком уровне. Павел Кольцов в составе ярославской команды выступает в суперлиге-1, Александр Ширкунов защищает честь «Чебоксарских ястребов».

Самая красивая игра с мячом

Сначала на паркет в «Мариинском» вышли девушки — команды «Центр» алатырской гимназии и СОШ № 1 г. Канаша. Первая половина матча за «золото» чемпионата держала всех в напряжении. Лидер менялся несколько раз, но ближе к концу игрового времени алатырским школьницам удалось вырваться вперед. И, вернувшись после перерыва на площадку, инициативу из рук они уже не выпустили — матч закончился с разгромным счетом — 84:52. Причем капитан «Центра» Юлия Крисанова «накидала» в сетку больше всех мячей и набрала в игре 51 очко. Этот результат принес ей звание лучшего игрока республиканского чемпионата.

Победа алатырским баскетболисткам вдвойне приятна, так как в команде играют и совсем юные девочки — семиклассницы Софья Нуякшева и Надя Черкасова. И даже возраст, получается, не главное. Была бы воля к победе. «А еще — поддержка команды!» — говорит мастер трехочковых бросков Наталия Барсукова.

Еще более зрелищным получился матч за первое место среди юношеских команд «Физики» чебоксарского лицея № 3 и СОШ № 6 г. Канаша. Казалось, вот-вот догонят канашцы представителей столицы республики — стойкость, крепкая защита, стремительные проходы под сетку соперника… В репликах с восторгом наблюдающего за игрой Игоря Головина угадывалась вера в канашскую команду: «Начали не совсем уверенно. А сейчас поверили в себя — пошла совсем другая игра!»

Тем временем тренер «Физиков» дает наставления: «Никита, ты что, не знаешь, что с мячом делать!», «Быстрей — в отрыв!» И с судьей спорит: «За что — неспортивный? Они же вдвоем выпрыгивали, мы ничего не нарушали!»

…И вот канашцы потихоньку начали сдавать. Финальный свисток судьи прозвучал на результате 105:71 в пользу столичной команды. Чуть ли не потерявший голос тренер бежит к своим подо-печным, каждого готов обнять и расцеловать. Радость победителей и горесть проигравших — какие эмоции, какая битва характеров!

К новым высотам!

Пока идет подготовка к церемонии награждения, успеваю побеседовать с командой-победителем. Оказывается, для тренера Олега Мартьянова «КЭС-БАСКЕТ» — почти семейная история. Дело в том, что команда лицея №?3 уже становилась победителем суперфинала чемпионата ШБЛ — в сезоне 2009-2010 гг. завоевала звание лучшей команды и побывала на «Финале Четырех» Евролиги УЛЕБ в Париже. Так вот, в той команде играл старший сын Олега Борисовича — Данил. А теперь в баскетбол играет и младший сын Артем.

Понравилось, что «Физикам» оптимизма не занимать. В команде — девяти-десятиклассники, и с этим составом они будут играть и в следующем году. «Победу никому не отдадим!»— заявили бомбардиры «золотого» матча Дима Орлов и Андрей Барабанов, с 29 очками завоевавший звание лучшего игрока чемпионата.

…Команды одна за другой поднимаются на подиум. Бронзовыми призерами стали девушки Кугесьского лицея и юноши Урмарской СОШ. Серебряные призеры — канашские команды. А «золотым» алатырским девушкам и столичным лицеистам уже в марте предстоит отстаивать честь республики на финале чемпионата ПФО, где команды из каждого региона округа поборются за право принять участие в суперфинале «КЭС-БАСКЕТ». Новых высот юным баскетболистам пожелал директор филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс Андриан Тимофеев:

— Уверен, занятия баскетболом, участие в соревнованиях будут способствовать вашему росту, движению вперед. Спорт формирует характер, закаляет волю, воспитывает умение работать в команде ради достижения общих целей. А это — важные составляющие успеха в любом деле.

Фото: Команды-победители и призеры чемпионата Школьной баскетбольной лиги.