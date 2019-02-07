Чувашия развивает сотрудничество с «Деловой Россией»

6 февраля в Москве в рамках форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Роль бизнеса в достижении национальных целей развития» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Документ скрепили подписями Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Было отмечено, что благодаря подписанному соглашению партнерские отношения между Чувашией и «Деловой Россией» перейдут на более высокий качественный уровень. В рамках документа планируется совместно работать над ключевыми вопросами развития сферы предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной деятельности и конкуренции на территории региона.