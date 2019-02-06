Скамья подсудимых не пустует

Преступают закон ради корысти

Новый год, к сожалению, начался не только с новых добрых дел, но и с уголовных, фигурантами которых стали и должностные лица разных уровней.

Директора засветились

Предстал перед судом теперь уже бывший директор МУП «Банно-прачечный комплекс» Вурнарского района, признанный виновным в присвоении денег с использованием служебного положения и краже.

Следствием (СУ СКР по Чувашии) и районным судом установлено, что с июня 2013 по сентябрь 2017 года он похитил свыше 930 тысяч рублей, получая их из кассы предприятия якобы на приобретение для нужд предприятия отопительных дров у местных жителей, а на самом деле их не покупал.

Кроме того, без согласования со своим работодателем — районной администрацией — незаконно предоставил свой личный автомобиль в аренду муниципальному предприятию, в результате неправомерно выплатил самому себе компенсацию на общую сумму 120 тысяч рублей. Уже будучи уволенным с должности директора, он, имея доступ к системе интернет-банкинга, втихаря перечислил себе со счета этой организации свыше 17 тысяч рублей.

И вот он — реальный срок. Суд приговорил бывшего руководителя банно-прачечного комплекса к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также с осужденного в пользу МУП взыскана сумма причиненного ущерба. Факты противоправной деятельности злоумышленника выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России с органами прокуратуры и внутренних дел.

А в Мариинско-Посадском районе выслушал приговор бывший директор муниципального унитарного предприятия «Городок». Он признан виновным в аналогичном преступлении. В 2014 году в Мариинском Посаде директор «Городка» получил по расходным кассовым ордерам более 210 тысяч рублей. После этого никаких оправдательных документов по расходованию денег в бухгалтерию возглавляемого предприятия не представил и, получается, похитил их.

Директор приговорен к двум годам условного лишения свободы.

Экзамены, которых не было

Признан виновным в служебном подлоге начальник территориальной инспекции Урмарского и Козловского районов Гостехнадзора Чувашии. Как установлено, в мае прошлого года в поселке Урмары начальник инспекции внес в экзаменационные листы заведомо ложные сведения о сдаче местным жителем практического экзамена на право управления самоходными машинами, на основании которых подготовил и выдал ему удостоверение тракториста-машиниста.

Также установлено, что этот гражданин фактически не учился в автошколе и неправомерно был допущен к сдаче экзамена на право управления самоходными машинами. Удостоверение тракториста-машиниста было изъято и признано вещественным доказательством по уголовному делу, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Поскольку начальник инспекции ранее не был судим, совершил преступление небольшой тяжести, суд прекратил уголовное дело и назначил виновному судебный штраф в 40 тысяч рублей.

На скамье подсудимых недавно оказался и бывший директор Чебоксарского механико-технологического техникума. По версии следствия, в декабре 2014 года он «из корыстной заинтересованности», в заботе о личных доходах за счет премиальных выплат подписал официальные документы о выпуске 22-х учащихся техникума. В них были сведения о присвоении им квалификации слесаря по ремонту автомобиля.

На самом же деле молодые люди никогда в техникуме не учились и даже не подозревали о махинациях директора с использованием их данных. В ходе следствия директор не признал вмененные ему деяния. Однако и без этого доказательственная база была собрана крепкая, только одних свидетелей опрошено более 50-ти.

Бывшему руководителю механико-технологического техникума также назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей с прекращением уголовного дела (мера уголовно-правового характера).

Вскоре предстанет перед судом и бывший судебный пристав-исполнитель Калининского РОСП Чебоксар, обвиняемый в мошенничестве. По материалам уголовного дела, в ноябре 2014 года он без вынесения постановления о наложении ареста изъял у должника по исполнительному производству музыкальный центр, телевизор, ноутбук и другое имущество общей стоимостью более 65 тысяч рублей. Но не внес их в книгу учета арестованного имущества, не передал на реализацию в счет погашения долга указанного гражданина, распорядившись техникой по своему усмотрению.

Этот факт выявлен в результате оперативного взаимодействия сотрудников региональных управлений ФСБ и ФССП, а также следователей СУ СК России по Чувашии.

Дело уже в суде.