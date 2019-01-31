Режиссер фильма о чувашском герое рассказал о закулисье съемок

Кино как чудо

«Сегодня для творчества есть все. Главное, чтобы были люди, а снять фильм можно и на телефон, в Интернете есть необходимые программы для монтажа, озвучивания…» — с этих слов начинает свой рассказ режиссер из Чувашии Юрий Спиридонов, называя сегодняшние дни лучшим временем для создания кино. Конечно, он немного лукавит — хорошее оборудование значит многое, да и без труда, без таланта, как ни крути, не обойтись. Но в одном Спиридонов прав: самая главная часть съемок любого фильма — это люди.

«В груди кольнуло»

Именно люди готовы поделиться для съемок редкими музейными экспонатами, целыми днями сниматься сами, совершенно безвозмездно кормить огромную съемочную группу… Рассказывая о процессе создания фильма, каждого из таких помощников Юрий Спиридонов и продюсер ленты Степан Белый готовы назвать по имени и поблагодарить — лишь бы хватило на все газетной полосы.

Новое кино началось с банального поиска идеи для фильма в Интернете. Совершенно случайно режиссеру попался на глаза рассказ о судьбе начальника Вурнарского НКВД времен Великой Отечественной войны Варсонофия Варламова. Принципиального борца с бандитами, задержавшего в 1943 году целую банду преступников. «Тогда я еще не знал его историю, но в груди уже кольнуло», — говорит Юрий Спиридонов. В мае лента «Подполковник Варламов слушает» уже выйдет на большой экран, а ее создатели все еще помнят в подробностях, как фильм снимался…

Как создается «картинка»

Месяца два руководители Ассоциации Первой Национальной киностудии «Чувашфильм» колесили по республике, выискивая подходящую избу для съемок. Без вездесущих спутниковых антенн и современных строений на заднем фоне. В итоге нашли несколько локаций в Козловке Козловского района и деревнях Новые Мураты и Малые Кошелеи Комсомольского района.

На счастье, в Новых Муратах остался в первозданном виде столетний дом, который еще до революции построил польский диссидент. Предоставив киногруппе избу с огромным двором, деревянными надворными постройками и забором, бывший лесничий из Комсомольского района Андрей Кондратьев еще и привез сена для лошадей, да угостил медом собственного производства.

Еще одной локацией стал музей под открытым небом Центра развития культуры Ибресинского района. Директор Ираида Федорова помогла протянуть необходимые провода, обеспечила электричеством и даже простояла на съемочной площадке всю смену — «вдруг что понадобится». Так же, по-видимому, рассуждал и руководитель местного физкультурного комплекса «Патвар» Илья Павлов — носил актерам и всей группе воду, детям покупал мороженое… Он же организовывал завтраки, обеды, ужины, решал вопрос ночлега.

«Люди относятся к съемкам как к чуду и делают все, чтобы именно здесь, в их деревне, снималось кино», — говорит Юрий Спиридонов, вспоминая бесчисленные вопросы местных жителей о том, чем еще можно помочь. В Комсомольском районе добровольные помощники даже встали в пять утра, чтобы скосить траву в выбранном творческими работниками дворе.

Впрочем, не стоит думать, что сама группа катается как сыр в масле, принимая подарки и позволяя за собой ухаживать. Летние съемки нередко начинаются ранним утром (пока не жарко) и заканчиваются затемно, когда режиссер, наконец, посчитает задачу на день выполненной. Того же «Подполковника Варламова», вспоминает Спиридонов, несмотря на стоявшую жару, отсняли за полтора месяца, рекордные сроки! «Словно сам Варламов помогал». Какое-то время каждый вечер, закончив работу затемно, ночевать актеры и другие члены команды ездили по 2,5 часа из Комсомольского района в Чебоксары — чтобы рано утром вернуться обратно. Виновницей такого аврального режима была… кошка одного из членов съемочной группы, жившая тогда дома одна.

Нелегко было и найти для интерьера съемок предметы советского быта. Их тоже собирали всем миром. Например, благодаря коллекционеру Александру Антонову из Комсомольского района в кадре будущего фильма есть советская настольная лампа, фонарик, алюминиевые кружка и ложка, портсигар, умывальник, труба и грамоты, а из местного музея боевой славы киношникам принесли фотографии и письма прежних лет.

Но если достать, например, фонарь еще можно, то с телегами и лошадьми оказалось сложнее: все повозки на селе уже давно переставлены на современные колеса. С лошадьми сельчане выручили, а вот деревянных колес так и не нашли, пришлось «выкручиваться».

Гостиниц в деревнях тоже не предусмотрено, поэтому съемочную группу «Подполковника Варламова» снова выручали местные жители. Даже тянули жребий — кому сегодня приглашать в гости актеров. Однажды сразу пятьдесят человек (в том числе осветители, операторы, режиссер…) разместила в своем доме сельчанка Валентина Филиппова. И не просто помогла с ночлегом, но и топила баню, кормила-поила.

Пряник для дочки

Когда съемки уже шли полным ходом (было отснято 35% материала), удалось встретиться с дочерью Варламова, Людмилой Варсонофьевной, родившейся во время войны, в 1942 году. Обстоятельная беседа с ней и внуком героя Алексеем показала, насколько в точку попали и режиссер, и сценаристы, создавая образы.

Несмотря на то, что Варсонофий был «при власти», он оставался удивительным бессребреником. И Людмила до сих пор помнит тот пряник, что папа принес ей на день рождения — один-единственный и только для младшей дочери. Оказалось также, что борец с бандитизмом очень любил свое дело и дослужился до майора (в фильме он подполковник). Несмотря на бронь, он неистово стремился на фронт, но начальство считало, что его фронт в родном районе. «Честь делать фильм о таких людях, — отмечает в своем рассказе Спиридонов. — Честный, справедливый, беспощадный к врагам и преступникам. Любящий свой народ, страну».

«Советские» актеры

Схожие внешность и характер, убеждения, не позволяющие «предать себя» — вот почему играть главного героя Юрий Спиридонов решил сам. Когда были найдены костюмы (мундиры героев предоставил «Мосфильм»), освоены трюки, режиссеру осталась самая малость — похудеть на 15 килограммов и научиться метать ножи. Тут выручил житель Комсомольского района Валерий Макаров. Причем мужчина не только оказался хорошим педагогом, но и привез и нарубил дров, поделился предметами интерьера из своего частного музея…

Небольшую роль мамы Варламова емко сыграла сама народная артистка СССР Вера Кузьмина. На предложение режиссера согласилась не сразу — пришлось рассказать о жизненном пути и убеждениях начальника НКВД. После этого отказать съемочной группе актриса уже не смогла.

«Катя», — очень нежно и просто представилась при знакомстве с режиссером Екатерина Сырыкова из Цивильска. Это женственное «Катя» и стало решающим аргументом при выборе главной героини. Дополнительным козырем к абсолютно «советской» внешности. Актер из Москвы Владимир Брест сыграл солдата-калеку, еще один столичный гость, Тимофей Бем — капитана Зайцева, а чебоксарец Валерий Тарасов органично вписался в образ полковника Ермолова…

На роль друга главного героя подошел продюсер Степан Белый. Который к тому же следил за порядком на съемочной площадке, за костюмами, своевременным выходом на площадку актеров, фотографировал съемочный процесс, если было нужно, служил громоотводом для режиссера и даже завязывал лапти бабушкам из массовки… «Человек-система», так называет друга сам Спиридонов.

Детей в сценарии изначально почти не было. Но на кастинг приходили столько талантливых ребят, что отказать оказалось сложно. В итоге восьмилетний Андрей Есипов, двенадцатилетние Степан Белый-младший и Саша Долинский сыграли в фильме роли беженцев. Еще один мальчишка, сын Валерия Рома, так поразил съемочную группу своим акапельным пением, что специально для него в фильме прописали еще одну сцену.

О своем жгучем желании сняться в кино заявили два местных ансамбля, «Шурăмпуç» и «Ват ăшши». Режиссер согласился на такую массовку лишь для галочки, чтобы люди не обиделись. Но как только женщины надели чувашские наряды, Спиридонов понял — сцене быть. Правда, дублей на эту сцену ушло немерено — по задумке люди должны были просто пройти с песней мимо камеры, но каждый раз кто-то да нарушал запрет режиссера смотреть в ее сторону.

Музыка, звуки и операторская работа…

«Подполковника Варламова» его создатели постарались снять в формате советского кино. Это касается игры актеров, последующего окрашивания ленты, оформления титров и даже музыки… Ее исполнил специально для фильма Нео-Симфонический оркестр под руководством Арсена Бадерхана, а сочиняли композиции сам Бадерхан, Михаил Волков и другие авторы.

Сняли ленту летом прошлого года, но работа еще продолжается. Сегодня идут монтаж и озвучивание. «Надо записать, как дует ветер, фыркает лошадь, даже тишина требует записи, — объясняет Юрий Спиридонов. — Это нелегкая тонкая работа. Недаром на конкурсах есть специальная номинация «лучший звук».

К весне технически фильм будет готов, останется самое сложное — продвижение. Сложное, потому что, по словам режиссера, в республике нет системы проката местного кино, в то время как двух недель для наших фильмов было бы вполне достаточно. Впрочем, ленту планируется показать сразу в шестидесяти регионах нашей страны, в том числе и в Чувашии.

«Кино делают сумасшедшие люди», — заканчивает рассказ Юрий Спиридонов. И объясняет: своего героя они полюбили настолько, что нашли его родственников, разыскали могилу, а фильм о чувашском герое Варсонофии Варламове из пятнадцатиминутной короткометражки (как было задумано) постепенно превратился в основательную художественную ленту. Режиссер надеется, что так же сильно его героя полюбит и зритель.

СПРАВКА «СЧ» Варсонофий Варламов родился в 1894 году, окончил Высшую школу милиции. Начал с должности участкового милиционера и дослужился до начальника райотдела милиции Вурнарского района Чувашии. Вел непримиримую борьбу с бандитизмом, во многом благодаря ему была задержана знаменитая банда Калюкова, орудовавшая в 20-е годы в Батыревском, Ибресинском, Вурнарском и Цивильском районах Чувашии.

Фото vk.com: Еще не зная всей истории Варламова, Спиридонов понял — это его герой. На фотографии в руках режиссера — начальник Вурнарского НКВД в окружении подчиненных.