9 февраля в Чувашии и во всей стране в очередной раз пройдет «Лыжня России»

«Каждый, кто вышел на лыжню, — победитель»

Своеобразная репетиция самых массовых зимних стартов состоялась в минувшие выходные.

На лыжной базе Центра зимних видов спорта провели сразу два республиканских турнира на призы Главы Чувашии: в субботу — открытые соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей, а в воскресенье — соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей. Поприветствовавший участников соревнований Михаил Игнатьев поблагодарил всех лыжников — и юных, и пожилых — за любовь к спорту. «Считаю, что каждый, кто вышел на лыжню, — уже победитель», — подчеркнул он.

Померяться силами в субботних гонках решили 150 любителей лыжного спорта из Чувашии, Марий Эл, Якутии, Татарстана, Кировской, Мурманской областей. Еще более массовыми оказались семейные лыжные старты. Как сообщают в Минспорте республики, участие в них приняли 210 взрослых и детей в составе 58 семейных команд.

Самыми юными спортсменами в семейных забегах стали 3-летние Илья Яблоков из Чебоксар и Вера Афанасьева из Новочебоксарска. А среди ветеранов возрастной рекорд установил 89-летний Пимен Петров. По словам лыжника-пенсионера, он и сейчас с удовольствием участвует в спортивных мероприятиях, в том числе в «Лыжне России».

Фото из Instagram: «Познакомился с Пименом Ивановичем Петровым на республиканских соревнованиях среди ветеранов и любителей, — написал Михаил Игнатьев на своей странице в Инстаграме. — Пимену Ивановичу 89 лет! Его лыжам — больше 80! В 8 лет он получил их в подарок от дяди и на протяжении всей жизни на них катается.