На автотрассах Чувашии установят еще 10 комплексов фотовидеофиксации

«Писем счастья» прибавится

Новое оборудование появится на улицах Чебоксар, а также на автодороге «Чебоксары — Сурское». Камеры отследят широкий спектр нарушений ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, непропуск пешехода, превышение скоростного режима, выполнение поворота-разворота водителем с несоответствующей полосы движения. Финансирование проекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Цена контракта составляет 43 млн рублей.