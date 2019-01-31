На автотрассах Чувашии установят еще 10 комплексов фотовидеофиксации

Автор: Леонид НикитинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Писем счастья» прибавится

Новое оборудование появится на улицах Чебоксар, а также на автодороге «Чебоксары — Сурское». Камеры отследят широкий спектр нарушений ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, непропуск пешехода, превышение скоростного режима, выполнение поворота-разворота водителем с несоответствующей полосы движения. Финансирование проекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Цена контракта составляет 43 млн рублей.

Между тем

В настоящее время на территории республики функционирует 163 стационарных и 27 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Опубликовано: 31 января 2019 г.

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