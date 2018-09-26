Шаги к чувашскому

Шаг восьмой. Разрешите спросить?

Самый практичный язык — это разговорный язык. Не случайно сегодня языковые школы, словно сговорившись, предлагают именно коммуникативные методики. Умение выразить мысли и понять спонтанную речь — навык не всегда легко приобретаемый, но очень ценный, поскольку он помогает быть участником разговора, даже если и пассивным.

Сегодня мы узнаем, как можно начать разговор в чувашском языке. Пусть это будет традиционное «извините» — каҫарӑр (каЖЯрор), отсекая конечную «-ӑр», мы получаем форму на «ты»: каҫар — извини, прости.

Следующий элемент в нашем конструкторе предложений, это слово «юрать» — его знают многие, по популярности оно, пожалуй, не уступает таким словам, как «ҫапла» (да, так), «салам» (привет), «ҫук» (нет). «Юрать» переводится всегда по-разному, в зависимости от контекста: ладно, хорошо, можно, пойдет, подходит. В нашем случае оно будет переводиться как «можно».

Итак, у нас получилось: каҫарӑр, юрать… Нет, еще не все! Если мы хотим о чем-то спросить, то в конце есть универсальная вопросительная частица «-и?» Именно благодаря этой частице мы делаем повествовательное предложение вопросительным. Прямо как в китайском и совсем не так, как в английском и французском. Юрать-и? (юРАди?) — можно?

Ну а теперь осталось определиться, что именно мы хотим узнать. Пусть будет: извините, можно спросить? Каҫарӑр, ыйтма юрать-и? Здесь «ыйтма» — спросить от основы «ыйт» — спроси, спросить, мы добавляем аффикс -ма (иногда -ме) и получаем глагол в неопределенной форме:

Кала — скажи + ма = калама — сказать.

Кай — езжай, уезжай, уходи + ма = кайма — уехать, уйти.

Кил — приезжай, приходи + ме = килме (кильМЕ) — приехать, прийти.

Ил — возьми, бери + ме = илме (ильМЕ) — взять, брать.

Каҫарӑр, илме юрать-и? — извините, можно взять? Каҫарӑр, тухма юрать-и? — изините, можно выйти?

Давайте возьмем еще несколько слов:

Пӗлме — узнать, знать. Чӳрече уҫма (чюреЧе ущМА) — открыть окно.

Ларма — сесть. Кӗме — войти, входить. Хутшӑнма — присутствовать, пообщаться.

Итлеме — послушать.

Бывают, конечно, не очень доброжелательные или очень занятые люди, тогда вы можете услышать в ответ: «Юрамасть!» — нельзя, но все же я надеюсь, что чаще или практически всегда вам скажут:

— Юрать, паллах — конечно, можно.

— Тархасшӑн — пожалуйста.

Ведь всегда приятно, когда к человеку обращаются на его родном языке, пусть даже с небольшими ошибками. Ведь родная речь — это явление эмоциональное, которое связывает нас невидимой нитью с родным домом и близкими людьми.

Ведущий рубрики Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков