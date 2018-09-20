На этой неделе состоялась торжественная церемония официального вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области.

В церемонии, прошедшей в Самарском академическом театре оперы и балета, приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Глава Чувашии Михаил Игнатьев и губернаторы регионов Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Бурков (Омская область), Юрий Берг (Оренбургская область) и Иван Белозерцев (Пензенская область).

Дмитрий Азаров принес торжественную присягу, в которой обязался при осуществлении полномочий губернатора уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Устав Самарской области и законы региона.

Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что итоги голосования и внимание граждан к выборам губернатора говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова в Самарской области. В целом, сообщил он, в ПФО было проведено порядка тысячи избирательных кампаний на всех уровнях, это 22% всех кампаний, проведенных в России. Выборы прошли достойно, без серьезных замечаний.

Со сцены Дмитрия Азарова поздравили коллеги – руководители регионов. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, в частности, отметил: «Дмитрий Азаров очень многое делает для развития межрегионального сотрудничества. Поэтому я благодарен всем избирателям Самарской области за то, что они сделали правильный выбор».

СПРАВКА

На досрочных выборах губернатора Самарской области 9 сентября Дмитрий Азаров получил 72,63% голоса. В голосовании приняли участие 48% избирателей.

Фото пресс-службы Губернатора Самарской области: Нового руководителя Самарской области Глава Чувашии поздравил и в Инстаграме. «Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области, — написал Михаил Игнатьев. — Поздравляю коллегу. Желаю ему на этом посту успехов и реализации всех намеченных планов и замыслов».