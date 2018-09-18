В Чувашии обновляется парк школьных автобусов

Совсем скоро в образовательные учреждения республики поступят семь «пазиков», два «форда» и одна «газель». Ими заменят отслуживший 10-летний срок изношенный транспорт, а часть поступивших машин направят на открытие новых маршрутов, говорят в Минобразования Чувашии.

Новый школьный автобус в этом году заступил на службу и в столице республики. Казалось бы, для чего автобусы чебоксарским школярам, они вполне могут доехать до места учебы на общественном транспорте. Однако для ребят, проживающих в отдаленных уголках города, новых, еще только застраиваемых микрорайонах, добраться до школы?— большая проблема.

СПРАВКА «СЧ»

С 1 июля 2018 года запрещено использовать «состарившийся» школьный транспорт в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Регионам определили более поздние сроки: автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут перевозить детей с апреля 2019 года, массой более 5 тонн — с октября следующего года.

В 6.30 утра третьеклассница Милена встает и, едва успев позавтракать, бежит с портфелем на остановку. Школьный автобус дожидается юных жителей чебоксарского микрорайона «Новый город» максимум 10 минут и отправляется в путь. Так что местные ребятишки уже давно усвоили: долго будешь собираться — придется ехать стоя в тесной маршрутке.

За три года, что Милена учится в 33-й школе, она научилась добираться до нее и самостоятельно на городском транспорте. Однако предпочитает все же школьный автобус: во-первых, бесплатно, во-вторых, всегда едешь сидя и пристегнутой. «А в маршрутках по утрам народу много. Когда стоишь, не за что схватиться. Держать портфель в руках неудобно, на спину повесишь — он всем мешает, — пожаловалась школьница. — Я уж лучше пораньше вставать буду, чтобы успевать на школьный автобус».

Спешат с утра на желтенький «пазик», отправляющийся в 33-ю школу, мальчишки и девчонки из дальнего микрорайона «Соляное». По словам местных жителей, рейсовый автобус из-за проблем в «Чувашавтотрансе» перестал ходить, а вечно спешащие маршрутки вряд ли можно назвать надежным транспортом для школьников, особенно младших…

— Подвозы детей в 33-ю школу из отдаленных районов города были и раньше. Но в этом году таких ребят стало ощутимо больше, — рассказала классный руководитель 3 «Б» класса Милена Громова корреспонденту «СЧ» уже после окончания уроков, когда ребятишки собирались ехать обратно домой.

— Конечно, перед началом нового учебного года мамы и папы из «Нового города» и особенно из «Соляного» беспокоились, как будут добираться их дети, хватит ли всем мест. Да и мы, классные руководители, тревожились. Но, узнав, что школьный транспорт обязательно на всех выделят, успокоились, и родители были довольны.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Этой зимой ключи от 35 новых школьных автобусов были переданы школам республики.

Всего, по словам замдиректора по воспитательной работе 33-й школы Татьяны Кузьминой, 110 учеников из отдаленных микрорайонов Чебоксар ежедневно на занятия подвозят четыре автобуса. Бывает, что родители сами привозят или забирают детей, в таком случае классный руководитель обязан оповестить сопровождающего.

— Вот у меня по списку сегодня девять подопечных, — рассказала о своих обязанностях учитель русского языка Анна Иванова, прошедшая специальный инструктаж по сопровождению детей. — Я делаю перекличку, сверяю список, потом мы отправляемся на посадку в школьную «Газель». Ребята укладывают портфели и пакеты со сменкой на специальный стеллаж, пристегиваются. Снова проверяю, все ли на месте, и едем. Никаких посторонних лиц в салоне быть не должно, дети едут исключительно сидя, каждый на своем месте.

Таким образом перевозятся дети не только из «Соляного» и «Нового города» в чебоксарские школы № 23, 30, 33, 35. Из района села Чандрово ребят везут в 48-ю школу Чебоксар, из Первомайского, Октябрьского, санатория «Чувашия» и других населенных пунктов Заволжья — в Заволжскую СОШ.

Цифры

348 машин марки ПАЗ, «Форд» и ГАЗ составляют парк школьных автобусов республики. Из них 322 подвозят детей к базовым школам. На 658 маршрутах они перевозят более 12 тыс. детей из 1140 населенных пунктов. Еще 26 автобусов совершают разовые перевозки детей на спортивные и культмассовые мероприятия.

— Семь школьных автобусов города перевозят 255 детей, это в основном учащиеся начального звена и 5-6-х классов, — доложил начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров. — Школьный транспорт оснащен системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками — словом, всем тем, что необходимо для безопасной перевозки детей. Чтобы ученики успели к первому уроку, осуществляется несколько рейсов. Скажем, из «Соляного» автобус отправляется в 7.00 и 7.40. График движения автобусов составлен, но если необходимо будет подкорректировать транспортную логистику с учетом тех, кто еще пожелает воспользоваться такими услугами, можно обратиться в администрацию школы или наше управление.

Родители, конечно, рады такой возможности, несмотря на то что их чадам после уроков иногда приходится ждать назначенного времени отъезда школьного автобуса. Но и в таком случае дети не остаются без внимания. По словам классных руководителей, в это время они делают домашнее задание или ходят в кружки. Особенно это удобно для тех, кто проживает в микрорайоне «Соляное». Ведь если в «Новом городе» еще есть какие-то клубы по интересам, то в «Соляном» пока нет ни «танцев», ни изостудий, и школьникам порой нечем заняться на досуге. «Вот бы еще предусмотрели подвоз детей к кружкам и секциям», — мечтают мамы и папы.

Фото Олега Мальцева: В течение дня школьные автобусы Чебоксар в целом совершают 28 рейсов, обеспечивая своевременный подвоз учащихся начального звена к школам. Старшеклассникам, как правило, приходится добираться самим.