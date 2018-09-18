Алексей Ладыков: «Отопительный сезон в городе начнется своевременно»

Готовность Чебоксар к отопительному сезону обсудили в понедельник на городской планерке. По словам заместителя главы по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова, на 17 сентября в Чебоксарах почти все учреждения и дома готовы к подаче тепла. До 15 сентября были промыты и опрессованы все объекты социальной сферы — учреждения культуры, физкультуры, образования, здравоохранения. Особое внимание уделялось подготовке жилого фонда. К подаче тепла готовы 1805 домов из 1830, то есть 99% от плана. Осталось 25 многоквартирных домов, где проводится капитальный ремонт системы отопления, выполняемый через Республиканский фонд капремонта. К 4 октября работы в этих домах будут завершены. «Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду — 98%. — уточнил Владимир Филиппов. — Подготовлены все 119 котельных, тепловые сети, проведен плановый капитальный ремонт котлов, заменены ветхие сети. Рисков нет» .