«Кросс нации» в Чувашии собрал более 70 тысяч поклонников здорового образа жизни

15 сентября в полдень во всех городах и районах Чувашии стартовал Всероссийский день бега «Кросс нации». Главный старт прошел на Набережной Чебоксарского залива перед Монументом Матери-покровительнице. Здесь собрались школьники и студенты, ветераны, спортивные семьи, профессиональные спортсмены, труженики, сотрудники различных предприятий и организаций, органов власти, представители общественности.

Поприветствовать участников и принять участие в забеге прибыл Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Кросс нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории нашей страны.

В Чувашии «Кросс нации» проводится уже в 15-й раз. С 2009 года Всероссийский день бега проводится во всех городах и районах республики.

Это мероприятие не только популяризирует физическую культуру и спорт, но и показывает единство и созидательную силу нации, пробуждает патриотические чувства и гордость за страну. Именно поэтому популярность Всероссийского дня бега «Кросс нации» среди населения республики с каждым годом растет. В прошлом году в Чувашии в этом мероприятии приняли участие более 61 тысячи человек.

«Это самый мощный, зрелищный, демократичный спортивный праздник. Тот, кто хочет быть эффективным, успешным, выбирает легкую атлетику. Для Чувашии этот вид спорта традиционно является базовым. Легкая атлетика доступна всем», – сказал Глава Чувашии в своем приветствии. Он пожелал участникам спортивного праздника положительных эмоций, неиссякаемой энергии, мира, согласия и дружбы.

Михаил Игнатьев акцентировал, что Президент России Владимир Путин призвал увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55%, и выразил уверенность, что Чувашия справится с поставленной задачей. Напомним, около 5 тысяч человек в республике профессионально занимаются легкой атлетикой. А более 478 тысяч жителей Чувашии систематически занимаются физической культурой и спортом, это около 42% населения. Республика находится в числе регионов-лидеров по этому показателю.

Большой вклад в развитие физической культуры и спорта Чувашии внес министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков, который ушел из жизни 11 сентября. Собравшиеся почтили его память минутой молчания.

Лидер Волонтерского центра г. Чебоксары Любовь Додонова выразила уверенность, что количество профессиональных спортсменов и любителей физической культуры в республике будет только увеличиваться. Она дала старт массовому забегу выстрелом из стартового пистолета.

Одновременно во всех городах и районах республики тысячи человек вышли на беговые дорожки. Участники главного забега в г. Чебоксары проследовали по маршруту: Монумент Матери-покровительнице – Свято-Троицкий православный мужской монастырь – Московская набережная – насосная станция АО «Инженерная защита» – Свято-Троицкий православный мужской монастырь – Монумент Матери-покровительнице.

В забеге принимали участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова, Николай Малов и Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, руководители органов исполнительной власти Чувашии, глава г. Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, представители органов власти Чувашской Республики, депутаты, представители предприятий, образовательных организаций республики, спортивные волонтеры и многие другие. Своим примером они показали, что легкая атлетика является истинной «королевой спорта».

Также в г. Чебоксары состоялись забеги на 1, 3, 4, 6, 8, 12 километров в зависимости от возраста участников. Победители и призеры соревнований главного старта республики награждены дипломами и медалями Минспорта России.

Всего в этой массовой всероссийской акции в Чувашии приняли участие более 70 тысяч человек.

Отметим, центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в России прошел в г. Санкт-Петербурге. Место было выбрано неслучайно. Именно здесь 130 лет назад впервые были проведены соревнования по легкой атлетике.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики