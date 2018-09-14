Продуктовый набор в Чувашии подешевел

На конец августа стоимость минимального набора продуктов питания в Чувашии составила 3439,9 рубля в расчете на одного человека в месяц, докладывает Чувашстат.

В среднем по Приволжскому федеральному округу минимальная продовольственная корзина обойдется потребителям в 3554,83 рубля, что на 3,3% выше, чем в нашей республике.

Дешевле всего среди регионов ПФО оказалось питаться в Саратовской области, где отмечена наименьшая стоимость необходимого набора продуктов в 3265,4 рубля, что на 5,1% меньше, чем в Чувашии. Республика в этом списке заняла 4-е место, улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда она стояла на 6-й позиции (Ред. — ранжирование ведется по мере возрастания показателя от меньшего к большему). А вот самый дорогой продуктовый минимум зарегистрирован в Самарской области.

Месячный набор самых необходимых провиантов там стоит 3891 рубль, что на 13,1% выше, чем в Чувашии.