Потерявшегося малыша искали более ста человек

В минувшую среду в деревне Малые Четаи Ядринского района пропал мальчик (год и девять месяцев от роду). Искали ребенка всю ночь…

По данным МВД по Чувашии, сообщение о случившемся поступило в районный отдел полиции в восьмом часу вечера. Ребенок в тот день находился под присмотром бабушки и дедушки, они живут в доме на окраине села. Ничто не предвещало беды, около 17.30 внук играл в песочнице — на виду у бабули с дедулей. А исчез, когда они на 10-15 минут оставили его одного, отвлекшись на хозяйственные дела.

Вначале дедушка с бабушкой пытались найти внука сами, к поискам подключились и соседи. А малыш как в воду канул… Тогда и обратились за помощью в полицию. Сотрудников отдела МВД России по Ядринскому району незамедлительно подняли по тревоге, для проведения поисковых мероприятий были задействованы также администрации района и сельского поселения, прокуратура, сотрудники регионального Следственного управления СКР, МЧС, Росгвардии, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», односельчане — всего более ста человек, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

За ночь была обследована местность в радиусе 500 метров, рассказали в МВД. Предполагалось, что маленький мальчик вряд ли уйдет дальше. С применением современной криминалистической техники в кратчайшие сроки организовали прочесывание, осмотр и обследование территории и окрестностей деревни Малые Четаи, в том числе заброшенные домохозяйства, овраги и расположенные поблизости водоемы, добавили подробностей в Следственном управлении.

Утром следующего дня, то есть вчера, зона поиска была увеличена. В 8 часов 20 минут плачущего, но живого и здорового ребенка нашли участковый уполномоченный полиции Виталий Иванов и местные жители — на берегу речки в высокой траве возле пасеки, в 700 метрах от дома. Для полного обследования мальчика доставили в местную больницу. СУ СКР сообщает, что каких-либо данных, указывающих на совершение в отношении него противоправных действий, не усматривается. Проверка по установлению обстоятельств происшествия продолжается.