Парк автомобилей скорой помощи в Чувашии ждет пополнение

5 сентября подписано распоряжение Правительства России, согласно которому в текущем году в нашу республику поступит 9 таких машин.

Как сообщает Минздрав Чувашии, в 2017 году в соответствии с распоряжениями Правительства РФ в службу скорой медпомощи республики поступило 26 спецавтомобилей. В текущем году планируется закупить еще 84 автомобиля скорой медпомощи — на эти цели из республиканского бюджета уже выделено более 230 миллионов рублей. А к 2021 году автопарк станции скорой медицинской помощи должен быть полностью обновлен.