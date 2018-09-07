Юные поисковики из Чувашии установили имена павших защитников Севастополя

«Подсказала» солдатская ложка

Практически след в след члены поискового отряда «Чапаевец» взбирались на безымянную высоту близ села Оборонное, что до 1945 года носило название Камары и где с начала Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Севастополь. Каждый из ребят помимо необходимых для поисковых работ вещей нес еще и пятилитровую бутылку воды. И не только для утоления жажды…

— Склон, по которому мы карабкались каждый день, был очень крутой, наверное, градусов в 60, — объяснила десятиклассница 59-й чебоксарской школы Екатерина Иванова. — При подъеме приходилось переносить тяжесть тела вперед, в чем нам очень помогали бутылки. Иначе можно было прокатиться по мелким камням и улететь вниз.

Катя вместе с ребятами из отряда уже второй год приезжает в Крым. Под руководством председателя Союза ветеранов ВМФ Чувашии Владимира Крюковского «чапаевцы» ведут поиски останков павших солдат на территории Севастопольского оборонительного района, принявшего на себя в 1941 году мощнейший удар врага.

— Поиски мы начали с обследования траншей и окопов, — рассказал восьмиклассник Чувашского кадетского корпуса Георгий Татур. — Работали кирками и лопатами с утра до вечера. Находили осколки мин, гильзы, а на третий день Владимир Петрович отыскал солдатскую ложку с надписью «Ширай». Причем очень необычно. В том месте, где мы копали, вдруг стала летать большая черная бабочка адмирал с оранжевой каймой, расцветкой похожая на георгиевскую ленточку. Именно там, где она села на кирку, оказалась находка…

Писать свои данные в «смертном» медальоне у фронтовиков считалось плохой приметой, поэтому некоторые нацарапывали свои имена или фамилии на подручных предметах, объяснили ребята. Школьники нашли именно такой артефакт. Рядом были обнаружены останки бойца, а чуть поодаль отыскалась ручка от котелка с начертанным на ней именем Гриша. «Чапаевцы» сразу связались со своим консультантом из Чебоксар — архивистом и учителем истории Ольгой Кругловой и севастопольским поисковым отрядом «Подвиг». Общими силами удалось узнать, что ложка и ручка от котелка принадлежат пропавшему без вести красноармейцу Григорию Шираю.

— Ему было 20 лет, когда его призвали в Красную Армию в августе 1941-го, — зачитала свои записи Ольга Михайловна. — Попал во внутренние войска. Ах да! Его искала мать, в 50-е годы она заполняла анкету для розыска пропавшего сына… Имя у Гришиной мамы было редкое — Секлетинья, проживала она в Полтавской области Украинской ССР, на хуторе Меченки.

Фото и видео Георгия Татур и Екатерины Ивановой: Ценная находка отскочила от удара киркой прямо в руки поисковика.

— Мы пытаемся найти какие-нибудь сведения о Секлетинье Петровне, — добавил Владимир Крюковский. — Учитывая напряженную обстановку на Украине, это непросто сделать. Сейчас останки и найденные вещи перевезены в специальные помещения некрополя музея 35-й береговой батареи. Если родные бойца не найдутся, в следующем году, 3 июля, в день окончания обороны Севастополя 1941-1942 годов, останки с почестями захоронят. Как правило, в мероприятии принимают участие те поисковики, кто обнаружил останки бойца.

Кстати, чебоксарские школьники проводят в последний путь не только красноармейца Ширая, но и морского пехотинца Ивана Огданского. Его останки «чапаевцы» подняли в Нахимовском районе Севастополя, близ села Орловка. Причем идентифицировать ценную находку также удалось по найденной рядом ложке с инициалами О. И.

Перелопатив архив и сопоставив все списки базировавшихся в тех местах полков и дивизий, поисковики установили имя бойца. Корни 19-летнего защитника Севастополя также следует искать на Украине — в селе Мостки Луганской области…

Справка «СЧ»

Поисковый отряд «Чапаевец» зарегистрирован в Калининградском региональном отделении Поискового движения России. При поддержке Совета отцов Чувашии в лице председателя Алексея Мурыгина и Союза ветеранов ВМФ Чувашии ежегодно во время каникул для членов отряда организуются поисковые экспедиции, поездки на Балтийский и Северный флот, где юные патриоты проходят кратковременную стажировку, посещают подшефные корабли республики — «Чебоксары», «Новочебоксарск», «Чувашия», «Ядрин».

Фото Людмилы Григорьевой: Одно дело изучать историю в школе, и совсем другое — участвовать в раскопках на полях сражений, такое точно не забудешь, говорят «чапаевцы».