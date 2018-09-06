Число зафиксированных нарушений ПДД в Чувашии выросло на 60%

За январь–июль зафиксировано 463718 административных правонарушений в области дорожного движения. Это на 60% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За ситуацией на дорогах следят стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации.

На балансе казенного учреждения «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии их 178. Места дислокации камер определяются совместно с УГИБДД МВД по Чувашской Республике. Как правило, это очаги концентрации аварий и опасные участки дорог.

До конца ноября на территории республики КУ «Чувашупрдор» планирует установить еще 12 стационарных комплексов.

Система автофиксации нарушений ПДД в республике будет планомерно развиваться на основе профильной программы, рассчитанной на период с 2019 по 2021 год.