Число зафиксированных нарушений ПДД в Чувашии выросло на 60%

За январь–июль зафиксировано 463718 административных правонарушений в области дорожного движения. Это на 60% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За ситуацией на дорогах следят стационарные и передвижные комплексы фото- и видеофиксации.
На балансе казенного учреждения «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии их 178. Места дислокации камер определяются совместно с УГИБДД МВД по Чувашской Республике. Как правило, это очаги концентрации аварий и опасные участки дорог.
До конца ноября на территории республики КУ «Чувашупрдор» планирует установить еще 12 стационарных комплексов.
Система автофиксации нарушений ПДД в республике будет планомерно развиваться на основе профильной программы, рассчитанной на период с 2019 по 2021 год.
СПРАВКА «СЧ»
Все функционирующие комплексы — отечественного производства, среди них «Кордон», «Скат-С», «Арена», «Кречет-С», «АвтоУраган-ВСМ», «Поток-ПДД», «Вокорд Трафик Т», «Азимут-2», «Автопатруль Полоса», «Дозор ПС». Появилась и новинка «Трафик-Сканер-К». В отличие от радарных установок предыдущего поколения он фиксирует не только превышение скоростного режима, но и нарушения, которые выявить сложнее. Без внимания «Трафик-Сканер-К» не останется проезд водителем на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, несоблюдение требований, предписанных другими дорожными знаками и разметкой, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований ПДД перед поворотом налево, направо или разворотом. Стоимость «Трафик -Сканер-К» составляет 7,5 млн рублей, но именно таким универсальным комплексам будет отдаваться предпочтение.