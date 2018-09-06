Трудовой семестр на тему «школа жизни»

«Таких ребят мы еще не видели — себя не жалеют, так дружно и споро работают», — таким было мнение и руководства, и жителей Белоглазовского района Алтайского края о сводном студенческом отряде Чувашской Республики, трудившемся в августе — октябре 1957 года на уборке целинного урожая. Отряд тогда занял первое место среди 22 отрядов страны, и ему были вручены переходящие Красные знамена ЦК ВЛКСМ и Алтайского края. О многом говорит и тот факт, что награды впоследствии были оставлены в республике на вечные времена.

В помощь целинникам в тот год Чувашия послала внушительный отряд, состоявший из 2100 ребят и девушек (750 из них — это студенты пединститута, 400 — сельскохозяйственного института, 175 — энерготехникума, 125 — текстильного, 85 — электромеханического, а также молодые работники чебоксарских промышленных предприятий и организаций). Они составили десятки бригад, трудившихся на просторах целины. Чем бы ни занимались студенты — строили риги, убирали хлеб или сахарную свеклу, скирдовали солому — везде трудились добросовестно, от души. Их работоспособности и выносливости удивлялись все: «Таких трудяг мы не видывали». А бухгалтеры при подсчете выполненной нормы поднимали брови: «В смену выходит по 200 норм…»

По окончании уборочной страды алтайский крайком рапортовал: «Сводный отряд Чувашии с заданием справился на 219 проц.» И как отмечено в книге «Триумфальная студенческая целина»: «В действительности же наши парни и девушки выполняли не только 2-3 нормы, а намного больше, считать у нас не было времени…» В тот год Белоглазовский район сдал государству более 9 млн пудов хлеба. В этой победе есть и весомый вклад молодых посланцев Чувашии. К слову, только в начале 70-х годов прошедшего века наша республика начала рапортовать о сдаче государству 5 млн пудов хлеба.

Книгу-воспоминание написал один из непосредственных участников той «Триумфальной студенческой целины», тогда студент 4-го курса историко-филологического факультета пединститута, впоследствии активист профсоюзного движения Чувашии, журналист Василий Романов. Издание приурочено к 60-й годовщине участия студентов республики в уборке целинного урожая на Алтае и увидело свет в 2018 году на средства автора.

Составлена книга не только на личных воспоминаниях Романова, возглавлявшего тогда одну из студенческих бригад, в ней приводятся воспоминания и других целинников-студентов. Например, профессора ЧГУ имени И.Н. Ульянова Владимира Иванова, педагога-писателя Егора Васильева-Бурзуя и других. Все вместе эти зарисовки показывают повседневную жизнь целинников, убедительно передают творческий запал и энтузиазм молодых, их отзывчивость, самоотверженность.

Подробно описывая труд и быт на целине, автор называет имена многих студентов-передовиков, прослеживает их судьбы после триумфальной целины. По его мнению, именно целина закалила характер будущих известных учителей, агрономов, писателей, журналистов, ученых, руководителей разных рангов предприятий и учреждений, научила выдержке, спокойствию, умению преодолевать трудности. «Это был настоящий трудовой семестр по теме «школа жизни».