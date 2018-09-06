Управление ЖКХ предлагает обустроить пешеходный переход через железную дорогу в районе ЧЭАЗ

В столице Чувашии обсудили вопрос организации санкционированного пешеходного перехода через железнодорожные пути рядом с Чебоксарским электроаппаратным заводом.

В дискуссии приняли участие представители железнодорожной станции г. Чебоксары, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», отдела транспортного обеспечения и связи Управления ЖКХ, ОГИБДД МВД России по г.Чебоксары, Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте.

Ранее вопрос обустройства пешеходного перехода рассматривался на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации г. Чебоксары.

Железнодорожники бьют тревогу: из-за отсутствия безопасного перехода под путепроводом, закрытия «зебры» у остановки «Дом печати» и удалённости подземного пешеходного перехода в районе автовокзала горожане стали массово переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

Подсчитано, что интенсивность пешеходного потока составляет от 60 до 80 человек в час, а в часы «пик» показатель увеличивается в десятки раз. Это один из самых востребованных пеших переходов, которым пользуются жители микройона, работники предприятий, дети (в микрорайоне немало школ и детских садов).

Железнодорожная станция Чебоксары обратилась в администрацию города Чебоксары с требованием установить ограждение в районе пригородного автовокзала со стороны автодороги и со стороны электроаппаратного завода.

Инициативной группой горожан, в свою очередь, собрано более 150 подписей под петицией об обустройстве пешеходного перехода.

В ходе обсуждения вопроса специалисты МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» предложили железнодорожной станции подготовить проект обустройства регулируемого пешеходного перехода на участке, после чего будет принято необходимое решение.