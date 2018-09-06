ООО «Промтрактор-Промлит» планирует до конца года принять на работу до 1000 сотрудников

В начале июня в чебоксарский Центр занятости Минтруда Чувашии поступил запрос от ООО «Промтрактор-Промлит» на набор 237 сотрудников (обрубщики, электрогазосварщики, стерженщики машинной формовки, электромонтёры, слесари ремонтники и др.). Одному из самых крупных и современных литейных производств России срочно требуются сотрудники рабочих, инженерных специальностей в связи с обширными перспективами развития и роста. Предприятие предлагает соискателям социальные гарантии в виде медицинского обслуживания, санаторно-курортного обеспечения, создания условий для приема пищи во время перерыва. Руководство завода напряженно работает над комплектованием штата, так как объем заказов уже имеется – и дело только за квалифицированными кадрами.

С момента поступления запроса наблюдается положительная динамика в работе над поступившей заявкой. Центром занятости населения г. Чебоксары проделана обширная работа по всестороннему информированию населения (городского и сельского) об имеющихся вакантных должностях на ООО «Промтрактор-Промлит», выдано 160 направлений на трудоустройство безработных граждан, 434 гражданам рекомендовано обратить пристальное внимание на предложение работодателя и 25 человек трудоустроено. В целом за лето более 240 горожан присоединились к трудовому коллективу ООО «Промтрактор-Промлит».

Совокупное количество рабочих мест на предприятии ООО «Промтрактор-Промлит», запланированное в укомплектованном штатном расписании, прогнозируется в районе 1000 единиц до конца 2018 года. Поставленные кадровые задачи сигнализируют, что организации предстоит динамичная работа. В свою очередь, по сегменту содействия занятости населения столичный Центр занятости обеспечивает на завод стабильный приток безработных граждан, чьи квалификации и опыт релевантны под описание вакансий ООО «Промтрактор-Промлит».

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики