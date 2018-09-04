В Чувашии убрано более 90% площадей зерновых

Ход уборочных работ и озимого сева обсуждался вчера на утреннем совещании в режиме видеоконференции вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с главами администраций муниципальных районов республики.

На 3 сентября в хозяйствах республики скошено 244,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 90,3% к уборочной площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 580,4 тыс. тонн зерна при урожайности 23,8 ц/га. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур — в Вурнарском (28,3 ц/га) и Цивильском (28,1 ц/га) районах. Министр еще раз обратил внимание глав администраций районов на необходимость контроля хода уборочных работ во всех хозяйствах. «Сегодня есть возможность переброски высвобождающихся зерноуборочных комбайнов в хозяйства, которые не справляются самостоятельно. 41 комбайн готов к переброске, нужно использовать такую возможность, не надо расслабляться, надеясь на хорошие погодные условия», — подчеркнул Сергей Артамонов.

Также министр обратил внимание на темпы озимого сева. Под посев озимых подготовлено 95,6 тыс. га пашни (76,3%). Посеяно 73,9 тыс. га озимых зерновых культур, или 70,4% к плану, сообщает Минсельхоз Чувашии.