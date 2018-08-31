Кадетский корпус: готовность номер один

Завтра здесь встретят мальчишек и девчонок

В новом Чувашском кадетском корпусе еще доносится шум строительных работ, рабочие «закрывают» последние участки, но ни у кого уже не остается сомнений, что первый День знаний будущие защитники Отечества встретят здесь по расписанию.

Расчерченный плац, высаженные цветы и кустарники, скамеечки у входа… И на территории, и внутри Корпуса идут последние приготовления к новоселью. Первого сентября за парты построенного буквально за год нового учебного заведения сядут 400 воспитанников из Чувашии и семи регионов страны.

Фойе главного корпуса выглядит вполне обжитым: на днях здесь появились зеленая зона с живыми растениями, стильные светильники и галерея с портретами великих полководцев. Монтажники налаживают специальный лифт для маломобильных граждан (у кадетов со здоровьем, разумеется, все в порядке, но среди гостей могут оказаться и люди с ограниченными возможностями). На других этажах работа тоже близится к завершению. В учебных классах установили парты и учительские столы — осталось лишь повесить таблички с названиями предметов. В кабинете чувашского языка, например, уже можно проводить уроки: в витринах — вышитые салфетки, на манекенах — чувашские костюмы. Распаковывают коробки с оборудованием в кабинете робототехники. А в тире монтируют дорожки — под стрельбище в корпусе отвели большое помещение в подвале.

В полной боевой готовности медицинский блок. В нем разместились стоматологический, прививочный и другие кабинеты. А актовый зал уже завтра наполнят кадеты и почетные гости. Устанавливая сценическое оборудование, рабочие даже сняли обувь и оставили ее у входа, чтобы не испачкать новенький ковролин. Не в первый раз проходятся со швабрами и волонтеры, натирая до блеска полы во всех корпусах.

Разительные перемены на площадке перед Кадетским корпусом. Еще совсем недавно здесь был заброшенный пустырь, а теперь на его месте — хороший сквер с цветниками, аллеями для прогулок и единственным в городе «сухим» фонтаном, с каждым днем притягивающим все больше и больше чебоксарцев. К трудившимся у фонтана строителям то и дело подбегали дети, подходили взрослые и спрашивали, когда он заработает. Пока, объясняли строители, фонтан функционирует в тестовом режиме.

С газетой присела на новенькую скамейку жительница новоюжного района Нина Зарубина. «Не поверите, но я только вчера здесь впервые оказалась и обомлела! Такую красоту из этого заброшенного места сделали! — удивляется она. — А сегодня я специально пришла сюда отдохнуть. Детская площадка — исключительная, благоустройство — чудесное. И для детей хорошо, и для молодежи. Теперь беречь надо такую красоту!»

Завтра принимать Чувашский кадетский корпус соберется много высоких гостей. Уже известно, что на открытие приедут экс-полпред Президента России в ПФО, а ныне посол России в Белоруссии Михаил Бабич и Герой России, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин. А сегодня вечером из Москвы в Чебоксары прилетает олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, правнучка Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Васильевича Кочетова, имя которого носит Чувашский кадетский корпус.

Фото Максима Васильева: Последний штрих перед открытием — до блеска начищенные окна.