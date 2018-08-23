Жатва перевалила за «экватор»

На 20 августа в хозяйствах республики скошено 145,1 тысячи гектаров, что составляет 51,4% от всей площади, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Намолочено 363,4 тысячи тонн зерна при урожайности 25,1 центнера с гектара (28,4 центнера на аналогичную дату прошлого года). Самая высокая урожайность в Цивильском районе — более 31 центнера.

В Батыревском, Ибресинском, Козловском, Комсомольском, Урмарском и Цивильском районах идет уборка раннего картофеля. Средний выход с гектара — 197 центнеров. В семи муниципальных районах идет уборка овощей открытого грунта.

Параллельно продолжается уборка технических культур — рапса, горчицы, рыжика масличного. А также ведется подготовка почвы под посев озимых культур. В Алатырском, Вурнарском, Порецком и Шумерлинском районах уже приступили к этой работе.