Межрегиональная выставка изменила формат

На Красной площади под белыми шатрами

Более 60 белоснежных шатров, словно сахарные маковки на большом торте, украсили сегодня чебоксарскую Красную площадь, где ровно в 11 утра в рамках празднования Дня республики открылась 25-я Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ».

За четверть века выставка, основной целью которой является расширение деловых и торговых связей между организациями Чувашии и других регионов, а также демонстрация достижений в различных отраслях экономики регионов России, несколько раз меняла место в столице республики. В разные годы она проводилась на площадке перед Дворцом культуры Тракторостроителей, МТВ-центре, торгово-выставочном комплексе «Контур» и даже в Ледовом дворце, но нынче участникам предоставили возможность презентовать свою деятельность более широкой публике – на Красной площади.

— В этом году мы решились приблизить место проведения выставки к площадкам массового гуляния, чтобы как можно больше народу имело возможность познакомиться с деятельностью ведущих предприятий республики, продукцией местного производства, — объяснил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин перед открытием. – В ТВК «Контур», расположенном на окраине города, где выставка проводилась в последние годы, посетителей было меньше. А здесь, как мы видим, люди гуляют, очень много приезжих, все наслаждаются праздником в честь Дня республики, а заодно знакомятся с экономическим потенциалом региона. Если этот формат придется по душе участникам выставки, возможно, мы и в следующем году будем ориентироваться на это место.

Выставочная площадь, растянувшаяся вдоль набережной Чебоксарского залива от пешеходного светового моста до дамбы «Дорога к храму», должна была по задумке организаторов напоминать улицы, посвященные различным отраслям — «Промышленность», «Здравоохранение», «Образование», «Строительство», «Туризм» и другим. Чуть поодаль, на площади Речников расположилась автотехника: вагончики-дома от шумерлинского завода КАФ, гусеничный трактор от «Промтрактора», новейшие грузовики и машины автосалонов. Жаль только, что «уличных» указателей или хотя бы карты для посетителей выставки организаторы не предусмотрели, поэтому некоторые люди, скажем, интересовавшиеся только гастрономической продукцией местных производителей или предложениями на рынке строительства, немного терялись, в какую сторону идти, поэтому на всякий случай обходили все шатры.

Кстати, многие участники отметили комфортабельность новых мобильных павильонов, в которых есть и электрическая розетка, и напольное покрытие с ковролином. Каждый из участников постарался украсить шатер с помощью логотипов, слоганов, символики своих компаний и разработал собственную презентационную программу.

Так, на улице «Наука и образование» Чувашский госуниверситет продемонстрировал прибывшему на выставку Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и другим высоким гостям созданную молодыми учеными и студентами умную робототехнику. Сказочным украшением не только шатра ЧГПУ, но и всей выставки стали девушки в фантастических костюмах мифических птиц — будущие дизайнеры и модельеры Анна Моисеева, Дарья Алексеева и Наталья Асташкина, которых то и дело останавливали прохожие и просили вместе сфотографироваться. Студентки представили новую коллекцию университетского театра мод «Королевство снов», созданную из перьев, ткани и просто подручных материалов. Меж тем, Чебоксарский филиал РАНХиГС рассказал о проекте, направленном на продвижение элементов чувашской культуры в молодежной одежде и аксессуарах.

Тем временем Чувашская сельхозакадемия помимо отраслевых достижений гордилась своими спортсменами. Действующий чемпион Европы по гиревому спорту Анастасия Александрова, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Надежда Петрова, двукратный чемпион мира по полиатлону Алексей Леонтьев, чемпион мира по спортивной аэробике Алексей Германов признались, что профессиональный спорт им ничуть не мешает в учебе, наоборот, дисциплинирует. А целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей обязательно поможет в профессии — поделились мнением будущие агрономы.

В шатрах на улице «Здравоохранение» посетителям измеряли давление, определяли силу мышц, уровень кислорода в крови, проверяли зрение и так далее. Промышленные предприятия показывали свои последние разработки и достижения.

А на самой «вкусной» улице «Пищевой промышленности» предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, агрофирмы потчевали гостей фирменной продукцией и новинками: сладостями, мороженным, мясными деликатесами, молоком и йогуртом. Особо выделялся здесь шатер «Чувашпотребсоюза», в центре которого красовалась кукла-барышня в человеческий рост. На ее оригинальный наряд ушло 15 кочанов капусты, 20 кило зерна, 5 кг помидоров, а также огурцов, яблок, лука и прочих овощей. На одном из ярусов шикарного платья красавицы названной Кооперацией, яркими горками расположились чага, шиповник, календула, иван-чай и другие лекарственные травы, которые сельчане заготавливают и сдают для реализации в «Чувашпотребсоюз».

Поразили делегацию ароматные пироги-домики, солнышки, барашки, зайчики, мишки хлебопеков из Атлашево, которые посчитали, что даже к выпечке нужно найти свой творческий подход. Создавать хлебные фигуры достаточно сложный процесс, ведь важно, чтобы все эти ушки, хвостики и пятачки не отвалились, но у предприятия уже наработана своя технология, которая хранится в секрете.

Наконец, подошел черед строительных организаций знакомить гостей со своей деятельностью. Популярностью, особенно у детей, пользовалась открытая для всех желающих площадка, оборудованная малыми архитектурными формами, компании «ИСКО-Ч». Тут были и гамаки в уютной беседке, и качели для детей и взрослых, остров-скалодром с вулканами.

«Такую рекреационную площадку, к которой позднее добавится песочница и винтовая смотровая башенка, нам предложили молодые архитекторы из Москвы. Ее мы планируем установить ко Дню города Чебоксары в новом микрорайоне «Новый город», — рассказала финансовый директор компании Анна Леонтьева, уверенная, что строительный бизнес – это не только дом, но и окружающая его среда, пространство, которое хочется сделать комфортным, чтобы людям было где отдохнуть и приятно провести время.

Ориентированность прежде всего на потребителя и отличает, пожалуй, нынешнюю выставку в целом. Не случайно Глава республики подчеркнул, что она организована, прежде всего, для наших жителей, для гостей. «Предприятия и организации республики показывают, чем живут и какие новшества предполагают внедрить. Все отрасли представлены. Есть новые товары и изделия, которые в перспективе могут продаваться на экспорт, проекты, которые уже успешно реализуются. Что в целом говорит о том, что экономика республики активно развивается», – подытожил Михаил Игнатьев.

Наталья Руденко, специалист по маркетингу ПО «Гефест», Владимирская область: — Мы занимаемся производством промышленной мебели и с предприятиями Чувашии работаем достаточно давно. Правда, в межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ» принимаем участие впервые. Уверена, здесь мы сможем для себя открыть какие-то новые горизонты, расширить и укрепить партнерские связи. Возможно, мы откроем тут свое представительство. Плюсов много. Чувашия – привлекательный регион, мы довольны здешней ценовой политикой. В регионе развито производство, электротехническая отрасль. Здесь очень гостеприимные и радушные люди. Город Чебоксары – зеленый, ухоженный, красивый. Здесь великолепные волжские просторы.

Фоторепортаж Максима Васильева