Юбилейная межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ» открылась на Красной площади в столице Чувашии

23 июня в Чебоксарах открылась XXV Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ». Впервые местом ее проведения стала Красная площадь столицы республики.

С работой выставочных павильонов ознакомился Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вместе с ним выставку посетили Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководство администрации города Чебоксары и другие.

Организации-участники размещены в мобильных шатрах и выстроены в виде «улиц», представляющих различные отрасли народного хозяйства: промышленность, здравоохранение, строительство, науку и образование, сельское хозяйство. На площади Речников представлены автомобили и крупногабаритная техника.

Глава Чувашии начал осмотр выставки с посещения стендов образовательных организаций. ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева представили новые образцы робототехники. На стенде Чебоксарского кооперативного института студенты определяли качество продуктов питания с помощью нитрат-тестера и анализатора молока. Глава Чувашии пообщался со студентами ЧГСХА, добившихся впечатляющих успехов в спорте, а также оценил творческий проект Чебоксарского филиала РАНХиГС, направленный на популяризацию элементов чувашской культуры в молодежной одежде и аксессуарах. На стендах образовательных организаций также предоставляется информация абитуриентам о действующих программах среднего и высшего профессионального образования.

Проверить свое здоровье предлагается посетителям стендов отрасли здравоохранения, где можно измерить давление, определить силу мышц, уровень кислорода в крови, проверить зрение, а также оценить состояние полости рта и зубов.

Промышленные предприятия представили свои последние разработки и достижения. Михаил Игнатьев по достоинству оценил образцы техники, одежды, спецодежды, изделий бытового назначения.

Большим интересом традиционно пользуются павильоны сельхозперерабатывающих предприятий. Широкий ассортимент товаров представлен молочными, конфетными, мучными, колбасными изделиями, газированными напитками и др. Качественную и вкусную продукцию чувашских производителей могут продегустировать все желающие.

Завершающим пунктом осмотра официальной делегации стала экспозиция строительных организаций. На стендах компаний-застройщиков можно получить любую интересующую информацию о строящихся позициях в жилых микрорайонах города и ипотечных кредитных продуктах.

«Выставка организована, прежде всего, для наших жителей, для гостей. Предприятия и организации республики показывают, чем живут и какие новые проекты предполагают внедрить. Все отрасли представлены. Есть новые товары и изделия, которые в перспективе могут продаваться на экспорт. В целом, наша экономика развивается. Хочу выразить слова благодарности руководителям и коллективам, представленным здесь, за ответственный труд на рабочих местах», – отмечает Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

В выставке, которая пройдёт 23–24 июня, участвуют более 60 организаций, в том числе из Нижегородской и Владимирской областей. Организаторами мероприятия являются Минэкономразвития Чувашии, администрация города Чебоксары, ООО «Консалтинговая компания «Свежий Ветер», КУП ЧР «Агро-Инновации».