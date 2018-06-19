ИВАН ОЖГИХИН, заместитель генерального директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Холдинга «Швабе»:

«В России более 3,5 млн человек страдают онкологическими заболеваниями. Это вторая по счету причина смертности в стране. Затормозить процесс, повлиять на него в лучшую сторону — приоритетная повестка «Швабе» на сегодня. Холдинг внедряет передвижные медицинские комплексы для оперативной диагностики онкологии в регионы и модернизирует лечебные учреждения. Мы планомерно действуем в соответствии с задачами общенациональной программы борьбы с раком, о которой в Послании Федеральному Собранию говорил Владимир Путин, и выполнение контракта по установке модульного медицинского комплекса в Чувашии — еще один шаг в этом направлении».