Михаил Игнатьев ознакомился с результатами реконструкции стадиона «Олимпийский»

4 июня Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев посетил стадион «Олимпийский» Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики им. А. Игнатьева, где ознакомился с результатами строительных работ по реконструкции спортивных сооружений. В ходе визита руководителя региона сопровождал министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков.

Напомним, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018 проведена реконструкция стадионов «Спартак» и «Олимпийский» в г. Чебоксары. В соответствии с требованиями ФИФА на обоих стадионах практически заново построены футбольные поля: заменена дренажная система, засеян натуральный газон со специальным травяным покрытием, проведена система автоматического полива. Приобретена специализированная техника для поддержания газона на футбольных полях в надлежащем состоянии. Необходимое обучение по обслуживанию газона прошел персонал. Кроме того, установлены новые мачты освещения с мощностью светового потока не менее 500 люкс.

Под требования мировых стандартов были приведены и административно-бытовые помещения. Так, на стадионе «Олимпийский» соответствующие строительные работы проведены в подтрибунных помещениях. Оборудованы более вместительные раздевалки, современные конференц-залы, другие бытовые площади. Организованы также централизованные пункты безопасности, смонтирована современная система видеонаблюдения, охватывающая стадион по всему периметру, практически без мертвых зон.

По итогам ознакомления с выполненной работой Михаил Игнатьев отметил, что футбольные площадки высокого международного уровня, а также новая инфраструктура стадионов будут способствовать развитию в Чувашии футбола. «Благодаря реконструкции в Чувашии созданы достойные условия для тренировки футболистов. Эти условия соответствуют всем мировым стандартам. Теперь наши спортсмены, наши юные футболисты могут заниматься любимым видом спорта в тех же условиях, что самые именитые команды мира», — отметил руководитель региона.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики