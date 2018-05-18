На рельсах сотрудничества

Совместная работа приносит результат

Вчера Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолием Лесуном, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В обсуждении со стороны нашей республики приняли участие руководители Минэкономразвития Владимир Аврелькин, Минтранспорта Владимир Иванов, начальник Главного управления МЧС России по ЧР Станислав Антонов. Со стороны железнодорожников — заместители начальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев и Александр Черемнов, генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Горьковской железной дороги?— филиала ОАО «РЖД» за конструктивное сотрудничество и внимание, которое уделяется региону. «Мы ежегодно встречаемся, обсуждаем различные вопросы, касающиеся перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, находим оптимальные решения», — подчеркнул он.

Анатолий Лесун в свою очередь заметил, что за последние годы путем совместных обсуждений удалось упорядочить, систематизировать пригородные перевозки. «Это является результатом нашей совместной работы», — добавил он.

В ходе встречи обсуждены вопросы состояния железной дороги, оснащения железнодорожных переездов системами автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Глава республики обратил внимание, что предприятия Чувашии являются надежными партнерами ОАО «РЖД». Было отмечено, что реализация Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» открывает новые возможности для расширения сотрудничества.