Чебоксарский кинофестиваль как возможность поразмышлять о вечном

В программе форума картины, которые можно и нужно смотреть без перерыва на рекламу и попкорн

На нашу встречу Максим Юрьевич опаздывал. Оно и понятно, до фестиваля несколько дней, он откроется 21 мая, подготовка к форуму идет в режиме нон-стоп, круглосуточно. И в редакцию руководитель Информационно-туристского культурного центра Чувашии спешил после встречи с министром, на которой обсуждались очередные организационные моменты.

— Максим Юрьевич, фестиваль 11-й, первую десятилетку пережили, наверное, сейчас уже легче проводить такие крупные форумы?

— Первая десятилетка прошла незаметно. Многое, конечно, идет по накатанной. Уже знаешь, что и как делать. Сейчас много звонков, отъезды, приезды, остались в основном организационные вопросы. А вообще история фестивального движения начинается в 1994 году. Тогда мы провели кинофорум «На волжском рубеже», который стал прародителем Чебоксарского кинофестиваля. Безусловно, конечно, есть уже выработанные алгоритмы: помещения, приглашение гостей, их проживание, чем занять гостей, как организовать общение.

Но каждый фестиваль отличается программой, люди новые, каждый фильм это событие, и авторы трепетно относятся к своему детищу. Суть фестиваля том, что есть возможность посмотреть фильмы, которые не пойдут в массовом прокате, да и в интернете их нет. Можно увидеть и понять идею фильма без отвлечения на рекламу и попкорн. И плюс увидеть реакцию зрителей на свое произведение, услышать их мнение, обсудить, пофилософствовать.

— Что в этом году готовит оргкомитет?

— Мы получили подтверждение от всех участников, готовятся церемонии открытия и закрытия, творческие встречи, площадки для просмотра фильмов. 11-й фестиваль отличается своей программой. У нас будут премьеры, фильмы не демонстрировались ранее ни на фестивалях, ни у нас на территории Чувашской Республики. Каждый фильм – это произведение искусства, к ним надо относиться очень внимательно и серьезно. Кинофестиваль дает возможность горожанам, жителям республики окунуться в магию кино, быть сопричастным к творчеству. Возглавит жюри конкурса этнического и регионального кино американский киновед Нэнси Конди. Ее коллегами по судейству станут продюсер Дмитрий Пиркулов и актриса и режиссер Рано Кубаева.

— Традиционно на фестивале несколько программ: непосредственно конкурс, фестиваль фильмов, подарки членов жюри. Какие фильмы в каждой программе?

— Основной конкурс – это полнометражные фильмы, которые были отобраны жюри под председательством Сергея Лаврентьева в Москве. В него вошли 10 картин. Они будут показываться в кинозале «Сеспель» и на других площадках. Среди конкурсантов картины наших Алексея Рыбина, Юсупа Разыкова. Будут гости из Австралии, США, Монголии и Южной Кореи. Будет также конкурс этнического и регионального кино. Это не только участники из Чувашии, ждем конкурсантов со всей России. Заявлены участники из Башкирии, Якутии, Башкортостана, Иркутска.

— Стало хорошей традицией делать подарки членов жюри. Какие фильмы увидят зрители?

— Все мастера покажут и свои работы. Откроет кинофестиваль картина председателя жюри игровых фильмов Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего». Будет организован показ фильма «Искупление», а также «Вакантна жизнь шеф-повара». В нем прозвучит музыка Артема Васильева. Он известен как композитор многих картин, одна из его последних работ – «Экипаж».

— Каждый год в конкурсной программе фестиваля участвуют фильмы из Якутии. С чем связана такая активность кинематографистов из далекой республики?

— Да, знаете, существует феномен якутского кино. Это не только заслуга нашего кинофестиваля. В Якутии сделали особый упор на свою киноисторию. Жители этой республики живут в своем мире, интересном, закрытом может быть от других, может в чем-то непонятном. У них нет мегаполисов и они показывают свою жизнь не такой какую мы привыкли видеть. У них свой уклад, свои представления о жизни. И это любопытно и с точки зрения кино. Стали появляться сюжетные линии, достаточно интересные, как оказалось, и мировому зрителю. Мы не обходимся без них, они представляют большой интерес. На Московском кинофестивале, кстати, победителем стал фильм, снятый в Якутии.

— Известно, что на фестиваль приедет автор фильма «Нагорная проповедь». Как удалось пригласить к нам буддийскую монахиню?

— Она едет не одна, она едет с делегацией. Ее зовут Ю Ен Ы. Я недавно обратил внимание, что самое большое количество роботов на душу населения в Южной Корее. Да и сами они работают как роботы. Это очень развитая нация. И к нам приезжает человек с совсем другой идеей: не пропаганда современных технологий, а возвращение к основам мироздания. Мало того, что она буддийская монахиня, она считает, что необходимо доносить ценностные важные вещи через кино. Ю Ен Ы задумала целый цикл фильмов об основных мудрецах за все существование человечества. Их будет четыре. Она уже сняла «Последние слова Сократа», сейчас нам представляет «Нагорную проповедь». В этом фильме она пытается донести суть учения Христа, как она это видит и каким образом это мировоззрение может быть полезным сегодня. Миссия у нее благородная, рассказать о поддержании духовных связей между людьми, между детьми и родителями, то есть говорить о простых и разных вещах с помощью христианства. Она проводит много встреч и ведет просветительскую работу. Недавно она встречалась с Папой Римским, мы рады, что такие люди приезжают на наш фестиваль и проявляют к нам интерес. Надеюсь, что показы «Нагорной проповеди» пройдут при полных залах, зрители смогут задать вопросы, пообщаться с автором.

— Часто так бывает, что люди приезжают к нам на фестиваль освещать его работу, общаться, а на следующий год возвращаются со своими работами. Знаю, что будет организован показ фильма журналиста Ольги Лаптевой. Что за фильм она представляет?

— Ольга помогает нашему кинофестивалю, освещает его деятельность в российской прессе, выходят бортовые журналы с видами Чебоксар, с очень интересными интервью. И работа на кинофестивале натолкнула ее на мысль, что пора создавать свое. В этом году она представит документальный фильм «Недельное. Первые километры войны». Он посвящен первым дням войны, как восприняли ее в селе Недельное в Беларуси. И я думаю, что будет полезно не только посмотреть фильм, но и познакомиться с людьми, которые углубляются в эту тему, пытаются сохранить и донести. Ольга Лаптева, кстати, давно вынашивает идею создания фильма про наш регион, про Чапаева.

— Обычно на кинофестивале проходит множество творческих встреч. С кем в этом году можно будет встретиться жителям республики?

— Мы заполнили практически каждый день и всю территорию Чувашии, где есть соответствующее оборудование. Творческие встречи пройдут в Канаше, Алатыре, Цивильске. Мы запланировали встречу с молодым актером Сергеем Колешней и режиссером Лилией Трофимовой, они представят свой фильм «МиШура». Он очень веселый, легкий, думаю, зрителям понравится. Сергей мне звонил и спрашивал, как попасть на кинофестиваль? Для конкурсного показа фильм легковесный, а для создания настроения он замечательный. Запланирована творческая встреча в институте культуры с Александром Кузнецовым, который сыграл главную роль в фильме «Джек Восьмеркин — американец». Также в программе фестиваля – специальные программы документального кино, детских фильмов. Большой мастер-класс проведет Борис Токарев. Готовим несколько мастер-классов, связанных с продюсированием и продвижением. Это важно для создателей кино в регионах, многие жалуются на отсутствие финансирования. Специалисты расскажут, как действовать и находить средства на свои задумки. Например, будет встреча с кастинг-директором Мосфильма и продюсером Ириной Лаврентьевой.

— В Каннах в этом году на красной дорожке запретили делать селфи, а как у нас?

— У нас можно делать селфи и нужно, и ставить хештег #киноче. Надеюсь, что нашим зрителям будут интересны фильмы. Они несут в себе заряд культуры, заставляют задуматься, остановиться, вникнуть в смысл. Я надеюсь, что жители нашей республики по достоинству оценят нашу программу. Спасибо за интерес к кинофестивалю.

— Благодарю за беседу и успехов XI Чебоксарскому международному кинофестивалю!

Беседовала Татьяна Молокова