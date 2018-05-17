В Чувашии темпы весеннего сева превысили прошлогодние показатели

По данным Минселхоза Чувашии на 15 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на 107 тыс. га или 49,9% от запланированного (в 2017 г. – 104,0 тыс. га или 50,5%).

Более 60% запланированной площади засеяно в Батыревском (61,7% от плана), Комсомольском (63%), Порецком (64,3%), Шемуршинском (62,6%), Шумерлинском (60,6%) и Яльчикском (71,1%) районах.

Наибольшие площади посеяны в Яльчикском (11,1 тыс. га), Батыревском (8,7 тыс. га) и Порецком (8,3тыс. га) районах.

Среднесуточный темп сева по республике составил 16,3 тыс. га – это максимальный показатель текущей посевной. Максимальный показатель ярового сева зерновых культур в 2017 году составил 15,9 тыс. га в сутки (на 16 мая).

В Вурнарском, Чебоксарском и Яльчикском районах посеяно 1050 га кукурузы на зерно.

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крупных К(Ф)Х посажен на 1651 га (в 2017 г. – 1090 га).

Овощи открытого грунта посажены на 147 га (в 2017 г. – 103 га), семенники овощных культур – на площади 325 га (в 2017 г. – 380 га).

Кормовые культуры посеяны на площади 6,8 тыс. га (в 2017 г. – 7,1 тыс. га).

Сахарная свекла посеяна на площади 480 га (в 2017 году – 158 га).

Сев технических культур (подсолнечник, рапс, горчица и пр.) проведен на площади 5,6 тыс. га (в 2017 году – 3,2 тыс. га).

Обрезка главных корневищ хмеля проведена на площади 83,7 га (в 2017 году – 66 га). В Цивильском районе обрезка завершена.

Хмель навешен на площади 16 га (в 2017 году – 8 га).