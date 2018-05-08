История республики на страницах «СЧ»

Вспоминая героев войны

50 лет тому назад — 9 мая 1968 года

Парта Семена Андреева

Секретарь Батыревского райкома ВЛКСМ В. Чекушкин вспоминает о подвиге лучшего ученика Тойсинской средней школы Семена Андреева.

«Полк, где служил Семен Андреев, занимал плацдарм на правом берегу Днепра близ деревни Федоровка. Во что бы то ни стало надо было выбить врага из деревни. Рота поднялась в атаку, но пулемет из вражеского дзота буквально косил советских солдат. Медлить было нельзя. Комсомолец Семен Андреев ринулся к дзоту. На подступах к нему был ранен. Он чувствовал, что силы иссякают, а до дзота осталось совсем немного. Тогда он побежал во весь рост и своим телом лег на амбразуру. Замолк пулемет. Рота с криком «ура!» ворвалась в деревню.<…> Святыней считается школьная парта, за которой сидел Семен Андреев. Комсомольцы-выпускники борются за право сидеть за ней. Сейчас это право завоевала лучшая ученица школы, комсорг 10 «а» класса Асия Мубинова».

Пусть знают ребята

О своих учениках, героически сражавшихся на войне, вспоминает чебоксарская учительница Р.Г. Золотова, пенсионерка.

«В первые же дни войны добровольцем ушла на фронт Зоя Семенова. Она стала радисткой, была послана в глубокий тыл врага. Зоя не только передавала радиодонесения, но и участвовала в боях партизан с фашистскими карателями. Она погибла с оружием в руках. О ее геройской смерти стало известно родным и близким лишь через двадцать с лишним лет…

В 1943 году стала бойцом Катя Соболева, хрупкая, худенькая девочка с вечно смеющимися глазами. Она окончила школу снайперов, прошла по дорогам войны от Белоруссии до Кенигсберга, награждена многими медалями.

В сорок втором году окончил десять классов и ушел на фронт Костя Лебедев. Последнее письмо от него родные получили в июне 1943 года. «Идем в бой, перед нами Харьков…» — писал Костя.

А осенью пришло еще одно письмо. Прислал его из госпиталя боевой товарищ Кости Василий Кузьмин.

«Мы были вместе на подступах к Харькову, — писал он. — Костя, как и я, был связистом… Мы штурмовали тогда курган «Мишутка». Бой был жестоким. Связисты шли за первой цепью, тянули провод, несли аппараты.

Связь была налажена. Но вскоре прервалась. Костя пошел по проводу и не вернулся… Мы нашли его на бруствере траншеи. Костя лежал лицом вниз, вокруг валялось восемь трупов вражеских солдат… Похоронили мы его в братской могиле на кургане «Мишутка».

Подготовила Ольга Лебедева