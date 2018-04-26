Чувашское рукоделие покоряет Сибирь и Урал

Творцы и хранители

«Как кра-си-во! Моя мама (бабушка) чувашка, можно сфотографирую и ей пошлю?» — такие слова почти ежедневно слышат сотрудники музейного комплекса Тюмени «Россия — моя история», где развернута передвижная выставка «Чувашия. Творцы и хранители». Она, по общему признанию, стала значимым событием для чувашей, проживающих за пределами республики.

Как уже писала наша газета, выставка «Чувашия. Творцы и хранители» открылась в Тюмени 31 марта. На ней представлены изделия и вышивка фирмы художественных промыслов «Паха тере», головные уборы, украшения и куклы в национальной одежде мастера народных художественных промыслов Зинаиды Вороновой, работы заслуженного художника-скульптора Чувашии Петра Пупина — всего более 80 экспонатов.

Ежедневно выставку посещают десятки людей. Приходят группами, поодиночке, с семьями, люди в возрасте и совсем юные. «Детишки как только заходят, девчонки идут к куклам, мальчишки к лошадям (творениям Петра Пупина). Любопытные, вопросов много задают. Школьников учителя приводят, — поделилась впечатлениями Зинаида Воронова. — Пришлось уроки для них специальные проводить. Брала в руки куклу и рассказывала про вышивку, про национальный костюм, в итоге получалось про историю чувашского народа. Слушают с интересом, глазенки горят…»

После лекции-экскурсии посетители не спешат уходить, задают вопросы по истории чувашского народа, просят рассказать о значениях элементов вышивки. И оставляют восторженные записи в книге отзывов: «Спасибо большое организаторам! Очень хорошая выставка. Понравились костюмы и скульптуры. Общение и обсуждение вопросов чувашской истории и культуры было актуальным». Или еще: «…это просто коснулось моего сердца. Потому что я не просто русский, я часть многонационального народа России».

Восторгаются творениями чувашских мастеров люди разных национальностей — немцы, татары, казахи. Но особым событием выставка стала для представителей чувашского народа. Ведь для многих из них это возможность окунуться в родное. «Встретиться с исторической родиной» приходят не только тюменцы, но и жители чувашских деревень области. Многие специально надевают национальный костюм, наряжают в чувашское платье внуков, детей и разговаривают (или пытаются говорить) с организаторами на родном языке. И чуть ли не со слезами гордости за свой народ рассказывают, что подобной выставки не было в Тюмени целых 10 лет…

Передвижную выставку «привез» в столицу Западной Сибири благотворительный фонд поддержки национальной культуры «Ентешлех» (Землячество), и она работает там полностью за его счет. «Ентешл?х» действует с октября прошлого года, но уже сумело сплотить вокруг себя многих соплеменников, создал его уроженец республики Алексей Павлов. Как рассказала активистка общественного объединения Валентина Шатрашанова, с «Творцами и хранителями» они познакомились в Екатеринбурге. Очень захотелось, чтобы тюменские чуваши также смогли прикоснуться к искусству своего народа. Ведь одна из задач фонда — приобщение молодежи к языку, культуре и традициям чувашского народа.

По словам Алексея Павлова, его организация не одинока в деле пропаганды достижений национальной культуры. В Екатеринбурге выставка работала с 17 февраля по 26 марта благодаря Чувашскому культурному центру Свердловской области (руководитель Герман Пупин).