Предлагают мир вместо банкротства

С должниками идут на переговоры

С начала 2000-х годов работает в России Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», под действие которого подпала не одна тысяча крупных предприятий и мелких фирм. Некоторые из них не удержались на зыбком островке финансового оздоровления, одной из лояльных стадий банкротства, и навсегда сгинули в волнах конкурсного производства, выбросив на биржу труда массу уже не нужных рабочих рук.

Хлопчатобумажный комбинат, пивоваренные и строительные фирмы, торгово-развлекательные центры, магазины, колхозы, совхозы — процедура банкротства коснулась предприятий разных отраслей Чувашии. Кто-то не выдержал экономического кризиса 2008 года, кто-то не смог уговорить кредиторов, а где-то руководство просто выводило из бизнеса деньги. Но в итоге результат у всех один — предприятия закрывались. Речь идет больше о конце первого десятилетия 2000-х.

Тем более что в последнее время наметился другой тренд в применении института банкротства. Об этом заявляют представители налоговой службы — постоянного «кредитора» любого предприятия, пришедшего к финансовой несостоятельности. Теперь налоговики все чаще идут на мировые соглашения с предпринимателями, вместо принудительного банкротства предоставляя им возможность погасить долги в рассрочку и тем самым сохранить бизнес, рабочие места, деловую репутацию налогоплательщика.

У СХПК в Чебоксарском районе образовались долги перед кредиторами в сумме 6,2 млн рублей, из них перед бюджетом и внебюджетными фондами 1,3 млн рублей — приводят пример в УФНС по Чувашии. Предприятие оказалось не в состоянии разово погасить задолженность, и в отношении него в сентябре 2013 года введена процедура банкротства. Должник очень хотел сохранить бизнес, поэтому пошел на переговоры с кредиторами, основным из которых являлась налоговая служба.

Перспектива мирового соглашения была реальна, так как «полубанкроту» на праве собственности принадлежали достаточно ликвидные активы (земля, склады, хозяйственные постройки, крупный рогатый скот). В январе 2016 года мировое соглашение между сельхозпредприятием и УФНС по Чувашии было заключено, и на сегодня задолженность перед уполномоченным органом погашена полностью. Предприятие работает на благо народа и государственной казны.

Другой пример. У организации-застройщика задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами достигла 1,3 млн рублей. При этом должнику принадлежало на праве собственности более 14 объектов незавершенного строительства — жилых домов. В декабре 2009 года в отношении должника введена процедура банкротства и включены в реестр требования кредиторов около 300 млн рублей, в том числе деньги участников строительства — более 100 млн рублей.

Общим собранием кредиторов было принято решение об утверждении мирового соглашения. Арбитражный суд решение кредиторов удовлетворил и в июне прошлого года утвердил мировое соглашение на два года. При этом долги перед бюджетом в размере 1,3 млн рублей организация погасила в установленный мировым соглашением срок, до конца октября 2017 года. Сегодня идут расчеты с дольщиками также согласно условиям мирового соглашения.

Мировое соглашение становится обычной практикой для бизнесменов — добросовестных налогоплательщиков, испытывающих временные финансовые трудности, которые они не могут преодолеть в обозначенный законом о банкротстве трехмесячный срок, констатируют налоговики. Мировое соглашение заключается на любой стадии банкротства. Выплатить долг необходимо в течение года ежемесячно равными долями. В качестве обеспечения исполнения обязательств должника может быть предоставлен залог, поручительство или банковская гарантия.

За прошлый год по Чувашской Республике заключено 9 мировых соглашений в делах о банкротстве на 29 млн рублей, что в 4,5 раза больше, чем годом раньше.

А по всей стране поступления в бюджет в рамках мировых соглашений выросли в прошлом году в три с лишним раза по сравнению с 2016 годом и в 14,3 раза (!) по сравнению с 2015-м, сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин, пообещав, что эта благотворная практика продолжится.

Итоги

За прошлый год по России в результате заключения мировых соглашений поступления в бюджет составили 4,1 млрд рублей, по Чувашии — около 1,4 млн рублей.