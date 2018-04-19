Глава Чувашии и Генеральный консул КНР обсудили вопросы сотрудничества

18 апреля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань У Инцинь провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

В обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, и.о. министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Инна Антонова, глава города Чебоксары Евгений Кадышев.

Михаил Игнатьев обратил внимание на активное развитие двусторонних отношений как в реальном секторе экономики, так и гуманитарной сфере. В 2017 году внешнеторговый оборот между Китайской Народной Республикой и Чувашской Республикой составил 125,2 млн долл., увеличившись на 35,6%. Чувашия поставляет в Китай товары химической промышленности, кондитерские изделия.

«Ваш визит в нашу республику дает дополнительный стимул, чтобы еще раз оценить существующий потенциал и продолжить работу на взаимовыгодной основе», – отметил Глава Чувашии.

Господин У Инцинь поблагодарил руководство республики за тёплый прием. Он также отметил, что китайская сторона дает высокую оценку усилиям лично Главы Чувашии по развитию двусторонних связей.

«Китай и Россия являются друг для друга стратегически важными партнерами. Двусторонние отношения сейчас переживают наилучший период в истории своего развития», – заметил Генеральный консул. Он подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров двух стран – Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина двустороннее сотрудничество между государствами успешно развивается и постоянно поднимается на новый уровень. Так, в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 20,8%. Планируется, что к концу 2018 года товарооборот между двумя странами достигнет 100 млрд долл.

По словам китайских партнеров, новой точкой роста в двусторонней торговле стало сотрудничество в сфере сельского хозяйства. В прошлом году общий объем импорта сельскохозяйственной продукции из России в Поднебесную составил 3 млрд долл. Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов питания. При этом перечень товаров, имеющих доступ на рынок другой страны, постоянно пополняется.

В торговом сотрудничестве Чувашии с зарубежными странами Китай занимает первое место по импортируемой в республику продукции и третье место среди стран, закупающих товары чувашских производителей.

«Чувашия является привлекательным регионом для Нового шёлкового пути. Республика имеет географически выгодное положение, обладает плодородной землей, отличается высоким качеством сельскохозяйственной продукции», – заметил У Инцинь. Он обратил внимание, что Китай представляет собой крупнейший потребительский рынок. По его словам, в ближайшие 5 лет объем импорта зарубежных товаров в Поднебесную составит 8 трлн долл, общая сумма внешних инвестиций Китая за рубеж составит 750 млрд долл. «В будущие пять лет объем импортируемых товаров из государств, находящихся вдоль Нового шёлкового пути, составит 2 трлн долларов», – сообщил он.

В ходе беседы было отмечено, что 2018-2019 годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая. Важной площадкой для межрегионального диалога, по мнению Генерального консула, являются заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской народной Республики. Стороны обсудили подготовку к третьему заседанию Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», которое планируется в этом году провести в Чебоксарах.

Представитель КНР отметил большие усилия Чувашии по привлечению инвестиций в республику. Он напомнил, что в 2016 году между китайской инвестиционной железнодорожной корпорацией из Сычуаня и Корпорацией развития Чувашской Республики заключено соглашение о сотрудничестве по проекту строительства сельскохозяйственного комплекса (агропарка). Для реализации проекта готовятся 5 000 га земельных участков в Порецком районе. «Искренне надеемся, что данное начинание будет иметь впечатляющие результаты», – сказал У Инцинь.

Участники встречи также обозначили ряд задач по развитию побратимских связей городов Чебоксары и Аньцин, сотрудничеству в сфере туризма.

Господин У Инцинь пригласил Михаила Игнатьева принять участие в церемонии официального открытия Генерального консульства в Казани, которое состоится в конце этого года. Кроме того, 5-10 ноября 2018 года в городе Шанхай пройдет первая Китайская международная импортная ярмарка. Генеральный консул КНР предложил Чувашской Республике направить официальную делегацию для участия в данном мероприятии.