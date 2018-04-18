Язык дружбы

Филологи из Чувашии провели в странах Средней Азии языковую олимпиаду.

В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане состоялся заключительный, очный, этап Международной олимпиады по русскому языку для школьников стран СНГ. Ее проводил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова при финансовой поддержке фонда «Русский мир».

Первые два отборочных тура, в которых приняли участие более 950?учащихся из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, проходили дистанционно. Задания для них были разработаны для трех возрастных категорий: младшей (10-12 лет), средней (13-15 лет) и старшей (16-18 лет). В первом туре ученики выполняли задания в виде тестов. А во втором надо было написать сочинение по произведениям Пушкина.

По итогам этих туров к участию в заключительном этапе олимпиады, который проходил одновременно в университетах Душанбе, Бишкека и Ферганы, были допущены около 200 школьников. Самыми активными участниками были ребята из Таджикистана. Да и в целом интерес к русскому языку оказался в названных странах в разы выше, чем ожидали сами организаторы.

Приятно отметить, что в олимпиаде участвовали представители самых разных городов и сел. Параллельно с олимпиадой проходил обучающий семинар для учителей и преподавателей об инновационных подходах в преподавании русского языка. Руководители вузов принимающих сторон выразили уверенность в том, что олимпиада внесет важный вклад в дело укрепления дружбы и сотрудничества между странами, даст дополнительный импульс к изучению русского языка.